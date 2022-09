Mala škola bontona: Ovih 7 stvari nemoj činiti u tuđem domu

Stara izreka kaže da je svakog gosta tri dana dosta. No jesi li se ikad susrela s onima kojih ti je bilo dosta nakon što su dan ili samo koji sat proveli u tvom domu? Kao domaćini želimo da se svi gosti kod nas osjećaju kao kod kuće. Obično to znači da prijatelje i obitelj ponudimo onime što imamo - kavom, slasticom ili nekim drugim jelom. Poanta odlaska u goste to da se i gosti i domaćini osjećaju ugodno te da se podruže, a nečija dnevna soba nekad je bolji izbor od kave na špici - posebice imate li djecu.

Kad zakoračiš nečiji prag ipak postoje pravila kojih bi se trebala pridržavati. Lijepo je to što se kod nekog osjećaš slobodno i ugodno, no to ne znači da bi mu trebala pojesti pola hladnjaka ili samoinicijativno obilaziti sve njegove sobe - osim ako ti domaćini nisu tako sugerirali jer su, primjerice, uredili stan. Nijedna strana ne bi se trebala osjećati neugodno ni bi im se trebalo činiti da gosti zabadaju nos tamo gdje im nije mjesto.

Naravno, druga su stvar uistinu bliski prijatelji koji se znaju toliko da se već smatraju svojevrsnom obitelji. Njima možda nije problem ako im prijateljica bez pitanja prekopa ormarić u kupaonici kako bi pronašla parfem, no i tu bi neke granice trebale postojati.

Budi najbolja verzija sebe.

I baš zato što ima ljudi koji bonton u tuđoj kući smetnu s uma, donosimo popis stvari koje ne bi trebala (bez pitanja) činiti u gostima. Posebice to vrijedi u slučajevima kad posjećuješ rodbinu i poznanike koje vidiš svega nekoliko puta godišnje, dakle s kojima nisi toliko bliska. Treba poštovati njihovu privatnost i ne biti nametljiv.

Prisjetimo se zato bontona u gostima.