Vesna: 'Ja sam se trudila, a kolegica ništa. Stoji kao Buddha i ne mrda'

"Nisam se pokajala što sam došla kod Siniše na imanje", rekla je Vesna, ali nije bila uvjerena kad joj je Siniša rekao da se trudio maksimalno joj posvetiti pažnju.

"Maksimalno?!", upitala je Vesna, na što je Siniša odgovorio: "Koliko sam ja sa svoje strane mogao, a sad je li to tebi bilo dovoljno ili nije, ne znam."

"Nije", odmah mu je odgovorila Vesna.

"Ja sam Vesnu od početka gledao kao na druga i prijateljicu jer svaki drugi odnos s njom bi to sve pokvario", komentirao je Siniša.

Ipak, Vesna mu je još jednom ponovila da njegova pažnja nije bila dovoljna. "Ja sam se ipak trudila, kuhala sam i svašta nešto, dok kolegica ništa. Apsolutno ništa. Stoji kao Buddha i ne mrda. Progovori tri, četiri, pet riječi. Sori, ali tako je", rekla je misleći pritom na Martinu.

"Ali ti si na početku sama rekla da si ti kuharica i da ćeš preuzeti kuhinju u svoje ruke", odgovorio joj je Siniša i dodao da je takav bio dogovor.

Vesna se nije složila s njim. "Mogla se je i ona uključiti. I ona je žensko, koliko ima godina", rekla je Vesna i požalila se kako ju Martina nijednom nije pitala treba li joj pomoć.

"Ona je mlada i moramo joj to oprostiti. Ona ima 26 godina", stao je u Martininu obranu Siniša, ali Vesna nije htjela ni čuti njegova opravdanja. "Ne opraštam", rekla je kratko i jasno.

"Od Siniše je to bio glupi argument; to što on opravdava curu od 26 godina, da je ona mlada, da će naučiti, da ima vremena…ne opravdavam!", komentirala je Vesna i dodala kako bi Martina sa svojih 26 godina trebala već svašta znati.

"Ja uvijek krećem od sebe i znam svoje stanje kad sam ja imao 25, 26, godina", zaključio je Siniša.