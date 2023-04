Milko nakon svađe s Jasnom: 'Ja sam u tim godinama da ne bih želio da mi netko puše za vratom'

"Rekao bih 'ajde bježi' da je neka druga pitala takva napasna pitanja", komentirao je Milko.

"Milko govori, a da ne razmisli što će reći. Previše leti pred rudo, uopće ne razmišlja kakve će biti posljedice i što je ustvari rekao. On kao da ne konta što je u tom trenutku izgovorio", požalila se Jasna, a Milko je pak rekao: "Meni svašta padne na pamet pa bubnem i ostanem živ."

Razočarana Jasna pitala je Milka je li odustao od nje, a on ju nije htio ni pogledati u oči, zbog čega ga je Jasna odmah napala. "Neću te gledati u oči kad si ovako nagla", obranio se Milko.

"Mogla bih funkcionirati s čovjekom kao što je on samo ako bi me slušao", zaključila je Jasna.

Nakon toga Milko je odlučio promijeniti temu pa je napao Jasnu da je kava žestoka jer nije stavila šećera. Njegovo prigovaranje za kavu Jasni se nije nimalo svidjelo pa mu je odbrusila: "Joj Milko, da nisam pred kamerama sad bih ti nešto vulgarno rekla."

Zatim je nastavila: "Lupetaš bezveze. Žena je glavna u kući, žena je glavna svugdje, a ti si tu samo ukras."

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Čini me se da je previše tvrdoglav, njemu je muško muško, a žensko žensko. Ima tu strogu podjelu i bojim se da bi to tako bilo kod nas i dolazilo do svađe. prema tome, nije moguće da bismo opstali", rekla je Jasna.

I Milko se kratko izjasnio: "Ja sam u tim godinama da ne bih želio da mi netko puše za vratom."

"Stvarno ne znam što ću s tobom", rekla je Jasna, a Milko dodao: "Bolje pitanje bi bilo što ću ja s tobom."