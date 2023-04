"Zrinka, ovaj, Jasna", zapetljao se Milko na večeri s Jasnom i pogrešno ju nazvao, na što se ona nasmijala.

"Koji put se zabunim u imenu", obranio se Milko, a Jasna je za njega imala jedno pitanje budući da ju je krivo nazvao.

"Ja primjećujem da se ti voliš zabavljati, družiti, sve je to fino krasno, ali isto tako i druge žene navaljuju na tebe. Kako ću se ja boriti s tim, ja to ne mogu", zabrinuto je pitala Jasna.

Milko se nije složio s njezinim komentarom, ali Jasna se nije dala smesti. "Ma, navaljuju, zovu te non stop", rekla je Jasna, a Milko je naglasio da su to samo prijateljice.

"On voli da ga žene gledaju, da je u centru pažnje, da se vrti oko njih, voli da ga zivkaju, da komunicira s njima. A sad, ako on misli dalje nastaviti tako, ne znam, za mene to nije moguće", komentirala je Jasna.

"Jasna, srićo moja draga, uhvatila si se žena da me zovu, da li to tebi smeta?", upitao ju je Milko pa obećao da im se više neće javiti ako ju to smeta.

"To mi je drago za čuti", rekla je Jasna zadovoljna Milkovim odgovorom.

On joj je rekao da osjeća malo ljubomore, što je Jasna iskreno potvrdila. "Jako mi se sviđa što je Jasna borbena. Ona je agresivna, ima raznovrsnih načina diskusije i to me jako, jako veseli kod nje", zaključio je Milko.