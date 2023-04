Boca istine: Ljiljana je pitala Dragoljuba jesu li njih dvoje u vezi

Dragoljub, Ljiljana i Jasminka odlučili su igrati bocu istine. I u jednom trenutku je Ljiljana pitala Dragoljuba jesu li njih dvoje u vezi.

"Pa to sam ti odavno rekao da DA", rekao je Dragoljub.

"Naravno da sam bila sretna kad je odgovorio iskreno jer je pitanje bilo vrlo važno za mene", rekla je Ljiljana.

"Da je Ljilja malo požurila, je. Malo je prerano za neke dublje osjećaje. Trebala je malo počekati, ali Ljilja ko Ljilja je brza u nekim stvarima", rekao je Dragoljub.

Jasminka je pak nakon Dragoljubove izjave da je u vezi s Ljiljom odlučila da će ih ostaviti same.

"Sada kada ste službeno u vezi, sretno vam bilo", rekla je Jasminka.

"I to je to", rekao je Dragoljub Ljilji, na što mu je ona odgovorila 'To je to. Početak kraja", našalila se Ljilja.

