Dragoljub i Ljiljana su u vezi, a Zvonko izbacio Irenu: 'Još da spakiramo Brankicu i doviđenja'

''Jesmo nas dvoje u vezi?'' nije mu ni ona ostala dužna, a farmer je zatražio poljubac ako želi odgovor.

''Naravno da jesmo'', priznao joj je pa ipak rekao da za njegove pojmove malo srlja.

Pomalo razočarana Jasminka im je čestitala i napustila stol. ''Sretno vam bilo!'' poručila im je, dok je Ljiljana zaovoljno trljala ruke jer je u ovoj igri dobila odgovor koji je željela.

Siniša je Vesnu i Martinu odveo na izlet na rijeku. I dok su se on i Vesna odmah primili veslanja, Martina je sjela na sredinu čamca i čekala.

''Ona je ljubičica, nju moramo štedjeti'', komentirao je farmer.

Anita Martinović posjetila je Ivanovu farmu pa se osamila s Gabrijelom kako bi je ispitala o njezinim dojmovima u showu.

''Stekla sam dojam da je malo neozbiljan. Čini se kao muškarac bez inicijative, volje, cilja'', priznala je Aniti pa rekla da joj ne smeta što farmer najviše vremena posvećuje Doni.

''Mislim da je Vanja tu iz nekih drugih razloga, a ne zbog Ivana, valjda se želi promovirati'', dodala je.

''Dona igra igru samo da dođe do kraja. Jedno govori Ivanu, drugo nama, a treće misli'', rekla je Gabi.

Na Zvonkovoj farmi u tijeku je bila priprema ručka, a Brankica je iskoristila priliku da s Irenom istrača Smilju koja se, po njima, ponaša kao prava gazdarica i nikome ne da blizu kuhinje.

''Primijetile su one da Zvonko malo više ide oko mene'', komentirala je njihovu ljubomoru Smilja.

''Misliš da ja ne znam napraviti ručak?'' suprotstavila joj se Brankica, a ona joj je poručila da samo sluša Zvonkove gastronomske želje.

''Još ću par dana izdržati to njihovo kvocanje, a onda, ako Bog da, kad ostane jedna, bit će to puno lakše i ljepše'', komentirao je farmer pa ih pokušao primiriti.

Anita je posjetila i Hrvoja te njegove cure, a mladiih ih je farmer poveo na jahanje. Prva je na redu bila Marina koja se bez straha popela na konja.

''Otkad je Suzana otišla, Hrvoje više vremena posvećuje i meni i Marini. Ja kako sviram, on pleše. Malo mi je već dosadno, zna se što je muško'', priznala je nasamo Dragana Aniti.

I Marina je nasamo porazgovarala s Anitom, priznavši joj da je Hrvoje jako tih, miran i dobar muškarac, no pomalo zbunjen. ''Treba biti neka suprotnost meni. Vidjet ćemo hoću li otići kući ili ću ostati ovdje zauvijek'', zaključila je.

U Šibeniku Ana i Jasna su uživale u zajedničkom druženju bez Milka pa je Jasna zamolila svoju konkurenticu da joj gata iz šalice kave.

''Tu su ti neke krune, bit ćeš okrunjena s tri muškarca'', rekla joj je ozbiljno Ana.

Milko ih je obavijestio kako je donio svježu ribu te da je vrijeme za pripremu ručka, a Jasna ga je oduševila svojim čišćenjem ribe.

A na Dragoljubovoj farmi i dalje se spominjala Silvana, iako je odavno ispala. Naime, upravo je ona prije odlaska ostavila poklon Ljiljani. Kad ga je otvorila, vidjela je da to tabakera koju je Ljiljana poslala njoj, a unutra je bila i poruka: ''Vraćam ovaj poklon, ne treba mi jer je moj poklon bio otrovan. Kako si sama rekla – da sam otrovna žena. Ne želim ništa tvoje u svom životu.''

''Ne primiti nečiji poklon, to govori više o njoj nego o meni'', rekla je Ljiljana koju je ovo toliko povrijedilo da je zaplakala.

Dragoljub je na spoj pozvao Jasminku, a nju je zanimalo hoće li to smetati Ljiljani. ''Neće! To naše nije možda prava veza, to se zasniva na nekim simpatijama, prijateljstvu. To je početak nečega što se treba tek izgrađivati'', objasnila joj je.

Ivan je Donu, Vanju i Gabrijelu poveo na adrenalinski izazov – vožnju quadovima.

''Napokon da se nešto događa'', bila je zadovoljna Dona, dok je Vanja odbila voditi, što su ostale cure opet protumačile kao dramljenje.

''Ivanova ideja za izlet bila je pun pogodak, pamtit ću do kraja života'', zaključila je i Gabrijela.

A nakon što je okupio svoje cure na zajedničkom ručku, Zvonko ih je obavijestio kako mora jednu od njih izbaciti. Prvo je, u svom stilu, obavijestio Brankicu da ostaje, a zatim je isto rekao i Smilji, dok Irena napušta njegovo imanje.

''Nastavljamo se družiti u masliniku'', poručio joj je pa objasnio svoju odluku, ''Prebrza je, prebrzo donosi odluke, prebrzo reagira i priča o ljubavi. To tako ne 'klapa'.''

''Budi pametna i igraj kako smo se dogovorile'', poručila je Irena prije odlaska Brankici.

''Još da spakiramo Brankicu i doviđenja'', zadovoljno je komentirala Smilja kako se u Pakrac ne vraća!

Hrvoje je Draganu i Marinu odlučio odvesti na sajam u Gudovac, a vožnju do tamo prepustio je taksistici Dragani.

''Hrvoje mi uopće nije simpatičan što slabo 'kopča'. To me odbija kod Hrvoja, a Marinu vjerojatno privlači'', opisala je Dragana zbunjenost svog farmera.

Nakon ribljeg ručka, Milko je svoje dame odeo na kupanje. Činjenicu da se Ana ne kupa, Milko je uvelike iskoristio pa strastveno ljubio Jasnu u plićaku.

''Nosio me po vodi, laganija sam u vodi… Bilo je to slatko'', zaključila je Jasna.

A što nose novi dani na farmi, gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu'.