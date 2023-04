Dragana: 'Sigurna sam da je bilo nešto između Hrvoja i Marine'

Dragana, Marina i Hrvoje sjedili su na dekici i uživali u pikniku. Marina je pitala Hrvoja: 'Što osjećaš prema Dragani, a što prema meni'.

Hrvoje joj je rekao da pričeka sekundu dok pojede.

"Čekaj da prožvače i da razmisli još malo", rekla joj je Dragana.

"Hrvoje nema uopće emocija samo prema konjima. Nema ni prema Marini. Možda ima neke seksualne nagone, ali emocije nema sigurno", zaključila je Dragana o svom farmeru.

Hrvoje je napokon pojeo, pa rekao kako bi najradije uzeo i jednu i drugu.

"Pa odemo u Saudijsku Arabiju i tamo eto", pravdao se Hrvoje.

"Nisu se vjerojatno naljutile jer tako i one razmišljaju", komentirao je poslije svoju izjavu Hrvoje.

"On je valjda time htio reći da on traži nekakvo savršenstvo. Ja sam mu rekla da to ne postoji", komentirala je Marina.

Dragana je pak objasnila kako je sigurna da je bilo nešto između Marine i Hrvoja.

Marina je nastavila ispitivati Hrvoja.

"Mene zanima što misliš da su naše prednosti, a što mane", uporna je Marina.

"Ma ne znam koje su to bile prednosti. Samo znam da sam ih ulovila da su u wc-u bili zajedno. Vidjela sam da ona sjedi na školjci, a on izlazi. Šta se tu moglo dogoditi, pitaj Boga", zaključila je Dragana.

"Jel se dogodilo išta između tebe i Dragane?" nastavila je Marina.

"Nije. Kak to misliš? Nije, nije" ,rekao je Hrvoje.

"Između mene i Hrvoja se nikad nije ništa dogodilo. A ni neće", sigurno je odgovorila Dragana.

"Htjela sam biti na čisto s time jer meni se ne bi svidjelo da je nešto bilo", otkrila je Marina.

A hoće li se Marina i Hrvoje doista zaljubiti jedno u drugo i kakav će biti njihov odnos dalje, provjeri od ponedjeljka do petka u 21 i 25 na RTL-u.