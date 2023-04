Darujemo knjigu 'Posljednji izgnanici' - dirljiv roman koji će vas prodrmati

Jin i Suja upoznali su se dok su studirali na sveučilištu u Pjongjangu. Ona je mlada novinarka iz ugledne obitelji, a on potječe iz siromašnog gradića u unutrašnjosti zemlje. U Sjevernoj Koreji dolazi do velikih političkih previranja, zemlja srlja u kaos. Kada Jin dođe u posjet svojoj obitelji, zatekne ih gladne jer su im u posljednjoj raciji oteli zalihe hrane. Tada donosi ishitrenu odluku koja će ga proganjati do kraja života.

Stotinama kilometara dalje, Suja otkriva da je Jin nestao i počinje osjećati ispraznost privilegija kojima je okružena. Stavlja sve na kocku i napušta obitelj, odlučna pronaći ga. Kreće na opasno putovanje mračnim kriminalnim podzemljem, što će na kušnju staviti njihovu ljubav i volju za preživljavanjem.

RECENZIJE:

»Roman koji će vas prodrmati, dirljiv i snažan.« – Jean Kwok

»Dirljiva i živopisna priča koja donosi rijedak uvid u život unutar čuvanih zidina Sjeverne Koreje i mučna iskustva onih koji su se usudili pobjeći.« – Publisher's Weekly

»Roman koji istražuje moralne granice koje ljudi moraju prijeći kada im je u pitanje doveden vlastiti opstanak.« – Jean Kwok

O AUTORICI:

Ann Shin odrasla je u Britanskoj Kolumbiji, a danas živi u Torontu s partnerom i dvije kćeri. Bavi se pisanjem i produciranjem filmova i serija. Njezini dokumentarni filmovi The Defector: Escape from North Korea i My Enemy, My Brother osvojili su brojne nagrade, a njezina knjiga The Family China osvojila je nagradu Anne Green i bila je u užem izboru za nagradu Gerald Lampert.

Ovaj sjajan roman može biti tvoj. Sve što trebaš je objasniti zašto ga baš ti zaslužuješ. Je li ova knjiga baš za tebe ili želiš nekoga iznenaditi? Nagrađujemo najkreativniji odgovor!

Prijaviti se možeš do ponedjeljka, 17. travnja, u 12h kada objavljujemo dobitnika/cu.

Sretno!