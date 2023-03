Provokativan bestseler koji će posebno zabaviti sve one koji se pitaju jesmo li sami u svemiru

Ugledni harvardski astronom iznosi svoju kontroverznu teoriju o posjetu izvanzemaljske tehnologije našem Sunčevu sustavu.

Potkraj 2017. godine znanstvenici su u havajskom opservatoriju uočili objekt koji je projurio Sunčevim sustavom. Kretao se toliko brzo da je mogao potjecati samo s druge zvijezde. Vodeći harvardski astronom Avi Loeb ustvrdio je da to nije bio asteroid, jer bio je prebrz i imao je neobičnu putanju, a za sobom nije ostavio plinski trag ili krhotine. Stoga je pretpostavio kako je riječ o objektu koji je proizvela daleka izvanzemaljska civilizacija.

U knjizi Izvanzemaljac Loeb čitatelja upoznaje s uzbudljivom pričom o prvom međuzvjezdanom posjetitelju uočenom u Sunčevu sustavu. Iznosi svoju kontroverznu teoriju i teške posljedice koje iz nje proizlaze: za znanost, religiju i budućnost naše vrste i našega planeta. Potiče čitatelja da posegne za zvijezdama i kritički razmišlja o tajnama svemira, koliko se god čudnima doimale.

„Potkraj 2017. znanstvenici u havajskom opservatoriju zamijetili su objekt koji je projurio Sunčevim sustavom. Djelomice memoarsko djelo, a djelomice apel da otvorena uma prihvatimo mogućnosti koje svemir nudi – konkretno, život. Loeb je jedan od najmaštovitijih i najrječitijih znanstvenika današnjice.“ – The New York Times

„Dobro napisano i neodoljivo.“ – Forbes

„Loeb nudi uvjerljiv znanstveni argument o ‘Oumuamuainu izvanzemaljskom podrijetlu.“ – New York Magazine

„Primamljivo i izazovno istraživanje mogućnosti postojanja izvanzemaljskog života.“ – Kirkus Reviews

„Briljantno... Loebov provokativan popularnoznanstveni rad zabavit će one koji se pitaju jesmo li sami u svemiru.“ – Publishers Weekly

„Djelomice istraga novih, uzbudljivih otkrića, djelomice memoar nemirna uma, a djelomice polemička objava teškoća na koje je nailazio, ovo istraživačko djelo harvardskog astrofizičara Avija Loeba izaziva čitatelje – i Loebove kolege znanstvenike – da ozbiljno shvate mogućnost da nismo sami u svemiru.“ – Shelf Awareness

„Dobro je biti suzdržan prema smionim idejama. Ali također je važno biti otvoren prema smionim mogućnostima i razmišljati o njihovim konotacijama. Loebova intrigantna knjiga na nov i izazovan način potaknut će vas na razmišljanje o mogućnosti postojanja inteligentnog života drugdje u svemiru.“ – Sean Carroll, autor bestselera New York Timesa

„'Više je toga na nebu i zemlji nego što smo promišljali u filozofiji', kaže Hamlet Horaciju. U ovoj strastveno obrazloženoj, vizionarskoj knjizi, astrofizičar Avi Loeb potiče nas da odbacimo bahatu zamisao da smo jedina inteligentna vrsta u svemiru. Predlaže da je ‘Oumaumua, neobičan nebeski objekt uočen 19. listopada 2017., proizvod izvanzemaljske inteligencije. Zaključci koje Loeb pažljivo izlaže iznimno su dojmljivi, baš kao i argumenti o tome što bi to moglo značiti za našu briljantnu, ali ograničenu civilizaciju, koja je možda osuđena na propast.“ – Stephen Greenblatt, dobitnik Pulitzerove nagrade i autor knjige The Swerve: How the World Became Modern

„U ovoj dobro napisanoj i privlačnoj knjizi vodeći astronom nudi provokativan i uzbudljiv uvid u istraživanje izvanzemaljske inteligencije, s naglaskom na svoje inovativne ideje. Ponajprije, profesor Loeb traži da otvorena uma očekujemo neočekivano.“ – Alan Lightman, autor bestselera New York Timesa

„Uzbudljiv, dobro iznesen stav da smo možda nedavno spazili dokaz postojanja inteligentnog života u blizini Zemlje – i da moramo nastaviti tražiti. Diljem svijeta poznat znanstvenik inovativnih ideja, Avi Loeb otvara neka od najvažnijih pitanja s kojima se kao ljudska vrsta suočavamo i uvjerava nas da je znanstvena znatiželja ključ našeg budućeg uspjeha.“ – Anne Wojcicki, direktorica i suosnivačica tvrtke 23andMe

ABRAHAM (AVI) LOEB je profesor na Harvardovu sveučilištu, predsjednik Harvardova Odjela za astronomiju, utemeljitelj i direktor Harvard’s Black Hole Initiative te direktor Instituta za teoriju i računanje Harvard-Smithsonianova Centra za astrofiziku. Također predsjedava Savjetodavnim odborom organizacije Breakthrough Starshot Initiative i direktor je znanstvenih teorija svih inicijativa organizacije Initiatives of the Breakthrough Prize Foundation, kao i predsjednik Odbora za fiziku i astronomiju američke Nacionalne akademije. Autor četiriju knjiga i više od 700 znanstvenih radova, Loeb je izabrani član Američke akademije znanosti i umjetnosti, Američkoga društva fizičara i Međunarodne akademije za astronautiku. Time je Loeba 2012. izabrao za jednog od dvadeset pet najutjecajnijih znanstvenika u istraživanju svemira.