Jer 80-e su bile godine: Roditeljske metode kojima se danas čudimo

Bez obzira u kojem desetljeću smo odrastali svatko se voli prisjećati svog djetinjstva, a naravno svaka generacija tvrdi da je njihovo djetinjstvo bilo najljepše. Najbolji crtići, najbolje dječje igre i glazba - sve je uvijek najbolje kada se sjećamo naših dječjih dana.

No, činjenica je da su generacije koje su odrastale u osamdesetima prošlog stoljeća imale potpuno drukčije djetinjstvo. No, nisu djeca bila drugačija nego je to vrijeme imalo svoja pravila, a roditeljstvo je bilo drugačije od današnjeg. U ova moderna vremena tehnologija je zavladala našim životima, pa i životima mališana, a današnji roditelji u odnosu na svoje roditelje puno su manje opušteniji. Barem se tako čini iz današnje perspektive. Naravno, život i odrastanje u svakom vremenu ima svoje prednosti i nedostatke, tek će buduće generacije presuditi što je loše u današnjom vremenu.

No, dok čekamo presudu da vidimo kakvo je današnje odrastanje, prisjetili smo se djetinjstva ljudi koji su odrastali u osamdesetima. Bilo je dobrih i loših stvari. Puno razbijenih koljena dok se učio voziti bicikl, crtići u isto vrijeme, ali i svijet u kojem su svi pušili i nije se koristila zaštita za sunce. U nastavku pročitaj i prisjeti kako je bilo odrastati u osamdesetima, ali i koje su roditeljske metode bile najvažnije.