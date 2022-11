Umjetnost 'fike' – švedska tradicija kao savršen lijek za tmurne jesenske dane

Nije tajna da su Šveđani među najsretnijim narodima na svijetu, a jedan od razloga za to je i taj što oni uistinu znaju uživati u jednostavnim trenucima. Iako puno rade, Šveđani znaju jako cijeniti one male trenutke odmora i pauze, a u Švedskoj je ta tradicija poznata kao 'fika'.

Nakon hygge-a, fika je još jedan od skandinavskih trendova koji su osvojili svijet, a riječ je zapravo o posebnom načinu ispijanja kave i uživanju u cozy trenucima. Hladni jesenski dani daju nam priliku da malo usporimo i da se okrenemo sebi i svojim omiljenim ritualima. Vrijeme je da iz ormara izvadimo one najtoplije džempere, a magičnu jesensku atmosferu dodatno će upotpuniti mekane dekice, mirisne svijeće i omiljeni topli napici poput kave, čaja ili vruće čokolade.

Jesen nesumnjivo ima svojih čari, no s obzirom na to da dani postaju sve kraći i hladniji, mnogi se ljudi tijekom ovog perioda bore s anksioznošću i depresijom. Tu su i svakodnevne obaveze i stres, a sve to može se negativno odraziti na naše mentalno zdravlje. Upravo radi toga važno je znati odvojiti vrijeme za sebe i odmoriti se, a usvajanje 'fika' lifestylea je sjajan način za oslobađanje od stresa. Iako se fika najčešće prevodi kao umjetnost kave, kolača i odmora, Šveđani ističu kako je fika puno više od toga.

Fika nije samo trend, to je prijeko potrebna prilika za zaposlene ljude da se odmore od posla te da se sretnu s prijateljima, upoznaju nekog novog ili se povežu s kolegama s posla, i sve to dok uživaju u ukusnim zalogajima. Može li bolje od toga? U švedskom društvu fika ima veliki značaj pa tako neke kompanije čak i u ugovorima o radu zaposlenicima daju 'pravo na fiku'.

'Više od pauze za kavu, fika je vrijeme za dijeljenje, povezivanje i opuštanje s kolegama. Neke od najboljih ideja i odluka dogode se tijekom fike', istaknuto je na stranicama najpopularnijeg švedskog brenda, Ikee.

I zaista, nije iznenađenje da upravo kod Skandinavaca tražimo inspiraciju kako se odmaknuti od svakodnevnog kaosa i stresa te uživati u jednostavnijim stvarima. Čini se da se oni znaju opuštati bolje i pametnije, kao da u tom dijelu svijeta ljudi imaju urođeni osjećaj mira pa bismo od njih svi mogli ponešto i naučiti.