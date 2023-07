Preživljavaju vrućine: Najljepše biljke koje balkon pretvaraju u ljetnu oazu

More nije jedina asocijacija na ljeto. Tijekom toplih dana balkoni i terase u hladovini posebno su primamljivi. Još su ljepši ako su ukrašeni šarenim cvjetovima. Opojni mirisi i boje opuštaju, a mogu te vratiti i u djetinjstvo. Naime, možda si jedna od onih koja je ljetne praznike provodila u prirodi, u vrtovima koji su bili puni neodoljivih biljnih vrsta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dobra je stvar to što postoje vrste cvijeća koje možeš zasaditi ljeti. Otporne su na toplinu i relativno im je malo potrebno od sadnje do cvjetanja. Ne trebaš biti vrsna vrtlarka kako bi ih posadila, no imaj na umu da je nekima potrebna sunčeva svjetlost i puno vode, dok su neke vrste potpuna suprotnost.

Izdvajamo najljepše biljke koje će preživjeti toplinske valove i tvoj vanjski prostor pretvoriti u oazu.

POGLEDAJ VIDEO: Recept za brzi, a savršeni ljetni desert

Perunika

Obična perunika jedna je od najboljih cvjetova za ljetnu sadnju. Jednostavno ih je održavati, a 'osvajaju' ljubičasto-žutim nijansama. To naravno nisu jedine boje u kojima možeš vidjeti peruniku. Ova vrsta ima između 250 i 300 sorti, a one se razlikuju po veličini – mogu doći u patuljastim, ali i visokim inačicama te raznim bojama. Neka perunika bude ljetni dodatak tvom vrtu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Hibiskus

Hibiskus voli sunce, a upečatljiv je po cvjetovima u boji lavande, crvenoj, ružičastoj i bijeloj. Zanimljiv je i kolibrićima i leptirima koji vole sletjeti na nj. U našim je predjelima najpoznatija vrsta hibiskusa sirijska ruža koja cvjeta upravo ljeti, od srpnja do rujna. Ljubičaste je boje, brzo raste i može činiti cvjetnu, živu ogradu. Moguće je da si je vidjela u dvorištima, a velika joj je prednost što podnosi visoke temperature i sušna razdoblja s tim da je treba dobro zalijevati prije cvjetanja i orezati u proljeće.

Kadifa

Kadifa je ljetna vrsta koja dominira mirisom i cvjetovima u toplim bojama. Dobar su izbor za balkonske žardinijere ili vrtove, a obično se siju u travnju i travnju pa cvatu od lipnja nadalje. Potječu iz vrućih i suhih predjela pa ne trebaju puno brige i zalijevanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Klematis

Klematis je prepoznatljiva vrtna penjačica koju si možda viđala uz ograde. Ipak, mogu se uzgajati i u tegli pa postaviti na balkone. Dolazi s cvjetovima raznih oblika i boja, a može se saditi od proljeća pa do jeseni – stoga ni sad nije prekasno. Prije nego što ga posadiš, trebaš ćeš odlučiti želiš li klematis koji se penje ili pak sortu koja se ne širi na više od jednog metra. Odaberi cvjetove koji ti se najviše sviđaju, no pritom uzmi u obzir prostor kojim barataš. Imaj na umu da ova vrsta najbolje raste blizu suncu ili u polusjeni. U takvim će uvjetima izrasti raskošni cvjetovi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Petunija

Gotovo da nema balkona ili terase koja barem nekad nije imala zasađene petunije. Cvjetaju cijelo ljeto, jednogodišnje su i sve će očarati izgledom. Cvjetovi mogu doći u raznim oblicima i obično nisu zahtjevne za održavanje. Ipak, trebaš znati da petunije uspijevaju na sunčanom ili polusjenovitom mjestu, redovito ih treba održavati jer više rastu u širinu te ih je poželjno umjereno zalijevati ujutro. Za rast ne trebaju previše vode, a najbolje će rasti na balkonima i vrtovima koji su usmjereni prema istoku ili zapadu.

Pelargonije

I pelargonija je jedna od ljetnih favorita. Bujno raste i širi se u cvjetove od kojih su posebno upečatljivi oni u crvenoj boji. Od balkona ili ljetnikovca mogu načiniti idilu, a za rast im je nužna svjetlost. Štoviše, one rastu prema suncu, a treba ih zalijevati u hladnijem dijelu dana, najbolje ustajalom vodom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Begonije

Begonije će se dobro uklopiti u tvoju vrtnu oazu. Prepoznatljiva je po bijelim, crvenim ili ružičastim cvjetovima i razgranatoj stabljici. Ima ih preko tisuću sorta, a za razliku od pelargonija, begonije ne vole izravno sunce. Treba im svjetlost, ali ne i cjelodnevno 'prženje' jer ih to može uništiti. Zato ih pažljivo pozicioniraj u lončanici i umjereno zalijevaj.