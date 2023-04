Darujemo veliki paket od 5 sjajnih knjiga - od trilera do ljubavnih romana

Ususret Uskrsu za vas smo pripremile veliki paket knjiga od čak pet sjajnih naslova nakladničke kuće Znanje! Sve detalje ovog velikog darivanja, kao i knjige koje možeš osvojiti, pronađi u nastavku.

Bolje da si mrtav, Lee Child i Andrew Child

Jack Reacher putuje prema zapadu hodajući po napuštenoj cesti u Arizoni pod nemilosrdnim pustinjskim suncem. Odjednom nailazi na neočekivani prizor- vojni Jeep je zabijen u jedino stablo kilometrima unaokolo, a na volanu leži neka žena.

Njeno ime je Michaela Fenton, i ona je vojna veteranka i agentica FBI-a koja pokušava pronaći svog brata blizanca. On joj je poslao poruku da mu pomogne da se izvuče iz opasne grupe ljudi koja djeluje u obližnjem gradu. Većina njih bi radije umrla nego izdala svog zastrašujućeg vođu, tajanstvenog Dendonckera koji svoje opasne krijumčarske poslove drži izvan vidokruga vlasti.

Reacher je dobar u pronalaženju ljudi koji ne žele biti pronađeni, pa Michaeli nudi pomoć, unatoč tome što osjeća da mu ona nije otkrila pravu istinu. Mnogi životi su u opasnosti, a kako bi razotkrio Dendonckera, Reacher mora izvesti najriskantniji posao u svome životu. Ovo je mjesto na kojem će mnogi radije umrijeti nego otkriti svoje tajne. No ako je Jack Reacher na tvome tragu, možda ti je bolje da si mrtav.

O AUTORIMA: Lee Child autor je serijala o Jacku Reacheru koji su na vrhu ljestvice najprodavanijih knjiga New York Timesa, a prema njegovim romanima snimljeni su filmovi, kao i televizijska serija. Romani su mu objavljeni u stotinu zemalja. Lee Child rođen je u Engleskoj gdje je nekoć radio kao televizijski redatelj. Danas živi i radi u New Yorku.

Andrew Child, mlađi je brat Leeja Childa, koji piše i pod imenom Andrew Grant i autor je romana poput False Positive, False Friend, False Witness, Invisible, and Too Close to Home. Andrew Child i njegova supruga, također autorica Tasha Alexander, žive u rezervatu za divlje životinje u Wyomingu.

Posljednji gost, Megan Miranda

Odabir knjižnog kluba Reese Witherspoon!

Maleni gradić Littleport u Maineu oduvijek je djelovao poput dva odvojena grada - bio je idealno ljetno odmorište za bogataše s ljetnikovcima duž obale, dok je u luci živjela malena zajednica mještana koji se bave turizmom.

Između mještana i posjetitelja rijetko su se razvijala prisna prijateljstva, no upravo se to dogodilo mladoj bogatašici Sadie Loman i tinejdžerki Avery Greer. Svakoga ljeta, kroz gotovo cijelo desetljeće, djevojke su bile nerazdvojne – sve dok Sadie jedne noći nije pronađena mrtva. Policija je njezinu smrt proglasila samoubojstvom, ali Avery osjeća da su mnoga pitanja ostala nerazjašnjena. Godinu dana poslije Avery doznaje da neki ljudi policiji nisu otkrili pravu istinu, pa odluči otkriti što se zapravo dogodilo te zlokobne noći u kojoj je Sadie umrla…

O AUTORICI: Megan Miranda autorica je međunarodnih bestselera The Perfect Stranger i Sve nestale djevojke. Odrasla je u New Jerseyju i diplomirala na MIT-ju, a živi u Sjevernoj Karolini sa suprugom i dvoje djece.

Cvijeće iznad pakla, Ilaria Tuti

Među borovima i strmim liticama, u smaragdnoj vodi klisure, nešto se krije. To mi govore tragovi krvi i iskustvo: dogodilo se ubojstvo, i možda nije posljednje.

Ja sam kriminalistička profilerka i svakog dana hodam iznad pakla. Ne nosim pištolj ni uniformu, jer je moj um jedino oružje koje trebam. A on me nikad nije prevario. Zovem se Teresa Battaglia, i imam tajnu koju ne smijem otkriti. Čak ni sebi.

U izoliranoj zajednici na sjeveru Italije, u mjestu okruženom legendama i mističnim folklorom, pronađeno je golo tijelo muškarca, iskopanih očiju. Istragu vodi Teresa Battaglia, iskusna detektivka oštrog jezika i mekog srca, i odmah joj je jasno da će ubojica ponovno napasti. Opasnost vreba iz dubina mračne, zagonetne prošlosti planina, a Teresa mora otkriti istinu prije nego što postane prekasno.

O AUTORICI: Ilaria Tuti živi u talijanskoj pokrajini Udine, u općini Gemona del Friuli. Cvijeće iznad pakla njezin je prvi roman o detektivki Teresi Battagliji, prema kojemu je snimljenai istoimena TV serija s glumicom Elenom Sofijom Ricci u glavnoj ulozi. Za roman Ninfa dormiente nominirana je za Edgar Awards, a za roman Fiore di roccia zaknjiževnu nagradu Rapallo za najbolju spisateljicu. Njezini su romani objavljeni udvadeset sedam zemalja.

Grešni vojvoda, Elizabeth Hoyt

GREŠNI MUŠKARAC

Prokleto zgodan i beskrupulozan, vojvoda od Montgomeryja čovjek je o kojem London šapuće u budoarima i zabačenim uličicama. Zloglasni lovac i ucjenjivač, vratio se iz egzila s namjerom da se osveti onima koji su mu nanijeli nepravdu. Ali kada u svojem domu zatekne tajanstvenu domaćicu, pomućeni su mu svi planovi.

ČASNA ŽENA

Bridget Crumb pametna je, odvažna i odana. Iako kći plemkinje, odgojena je u seoskoj sredini jer začeta je u tajnoj, zabranjenoj vezi. Kada joj majka aristokratkinja postane meta iznude, Bridget se pridružuje kućanstvu vojvode od Montgomeryja u potrazi za dokazima – i otkriva nešto daleko opasnije.

TAJNA KOJA PRIJETI DA IH OBOJE UNIŠTI

Montgomery je zaintrigiran lijepom i zagonetnom uhodom u vlastitim odajama. Koliko god se trudila, ni Bridget ne može odoljeti lukavom i šarmantnom vojvodi. Počinje igra ​​mačke i miša u kojoj oboje shvaćaju da imaju tajne – neke su nevine, a neke veoma opasne. . .

O AUTORICI: Elizabeth Hoyt američka je spisateljica povijesnih romansi. Po struci diplomirana antropologinja i strastvena zaljubljenica u putovanja, danas se bavi isključivo pisanjem. U izdanju Znanja dosad su objavljeni njezini romani iz serijala Maiden Lane: Opasne namjere, Zabranjeni užici, U vučjoj jazbini, Kradljivac sjena, Gospodar tame, Ponoćni vojvoda, Dražesna zvijer, Čuvar srca i Najslađa bitanga.

Iskra, Vi Keeland

Nakon što je na aerodromu uzela pogrešan kovčeg, Autumn Wilde nazove Donovana Deckera, ime s oznake na prtljazi. Srećom, on ima njezin kovčeg, a kad se nađu kako bi ih razmijenili, među njima smjesta zaiskri i provedu vikend zajedno – no ne odu do kraja. Unatoč Donovanovu dojmu da su se duboko povezali, Autumn bez pozdrava napušta njegov stan.

Deset mjeseci kasnije Donovan, uspješan kazneni odvjetnik, dobiva zadatak preuzeti pro bono slučaj dječaka Storma. Na svoje veliko iznenađenje ponovno se susreće s Autumn, Stormovom socijalnom radnicom. Svjestan da će se sada češće viđati – i da je kemija još uvijek prisutna – Donovan je poziva na večeru te doznaje da ona hoda s njegovim šefom. Zbog žarko priželjkivana promaknuća, Donovan se odlučuje držati podalje i ponašati profesionalno.

No s obzirom na stalno iskrenje među njima, hoće li to biti moguće?

O AUTORICI: Vi Keeland američka je autorica ljubavnih romana koji su pokorili najpoznatije svjetske top ljestvice bestselera New York Timesa, Wall Street Journala te USA Todaya. S milijunima prodanih primjeraka, jedna je od najpopularnijih autorica današnjice. Knjige su joj prevedene na dvadesetak svjetskih jezika. Iskra je njezin peti samostalni roman u izdanju Znanja.

Ove sjajne knjige mogu biti tvoje. Sve što trebaš je objasniti zašto ih baš ti zaslužuješ. Jesu li ove knjige baš za tebe ili želiš nekoga iznenaditi? Nagrađujemo najkreativniji odgovor!

Prijaviti se možeš do utorka, 11. travnja u 12h kada objavljujemo dobitnike/ce.

Sretno!