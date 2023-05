Darujemo knjigu 'Sva nova ljeta' - divan roman o drugoj prilici, opraštanju i čaroliji ljubavi

Šest ljeta da bi se zaljubili.

Jedan trenutak da bi se rastali.

Neki kažu da se zapravo ne možemo vratiti na posebno mjesto iz svoje prošlosti jer više nikada neće biti isto. Za Perzefonu Fraser, otkad je prije više od desetljeća napravila najveću pogrešku u životu, to se pokazalo istinitim. Umjesto da kao nekad ljetuje u vikendici na obali jezera, ostaje u svojem otmjenom stanu u gradu i vrijeme provodi u izlascima i površnim vezama. I tako sve do neočekivanog telefonskog poziva koji će je vratiti u Barry's Bay, muškarcu kojeg je beskrajno voljela.

Šest su godina Percy i Sam bili nerazdvojni, najbolji prijatelji i srodne duše. Proveli su nezaboravna ljeta zajedno, plivajući, čitajući i radeći u šarmantnom restorančiću njegove majke. Njihovo se prijateljstvo postupno pretvorilo u nešto puno više, no splet okolnosti i nesporazuma doveo je do prekida koji im je oboma slomio srce.

Po Percynu povratku u Barry's Bay, otkrivaju da ne mogu jedno bez drugoga. No sjena prošlosti i počinjenih pogrešaka još uvijek visi između njih. Može li Percy skupiti hrabrosti priznati što se dogodilo jednog ljeta i može li joj Sam oprostiti? Naime, i on ima priču koju mora ispričati...

RECENZIJE:

»Topla i nostalgična priča o izborima koji nam određuju životni put i zauvijek nas obilježavaju.« USA Today

O AUTORICI:

CARLEY FORTUNE kanadska je spisateljica čiji je roman Sva nova ljeta bio na vrhu svih važnijih književnih top lista, uključujući #1 New York Timesa. Njezin drugi roman Meet Me at the Lake spreman je za objavljivanje širom svijeta. Prije nego što se posvetila isključivo pisanju radila je za časopise i portale poput Refinery29, The Globe and Mail, Chatelaine i Toronto Life. Živi u Torontu s mužem i dvojicom sinova.

