Darujemo knjigu: 'Ljubavna obmana u Španjolskoj'

U vrućem New Yorku Catalina Martín očajava u potrazi za pratnjom na sestrino vjenčanje. Naročito nakon što se njezina mala, bezazlena laž o američkom dečku izmakne kontroli. Jer sada će ga svi uzvanici, pa i njezin bivši sa svojom zaručnicom, željeti upoznati.

Preostaju joj četiri tjedna da pronađe nekoga spremnog prijeći Atlantik i sudjelovati u obmani. Let od New Yorka do Španjolske nije kratak, a njezinu neobuzdanu obitelj neće biti lako nadmudriti.

Aaron Blackford, visok, nadasve zgodan i pristupačan kolega tada ponudi svoju pomoć. Ali radije bi odbila, jer nikad nije upoznala razdražljivijeg, temperamentnijeg i nepodnošljivijeg muškarca.

Pritisnuta beznađem i vremenom, Catalina prihvaća da joj je Aaron najbolja, ali i jedina opcija.

I baš tada Aaron odjednom otkriva svoje pravo lice.

RECENZIJE:

»Romantična priča uz koju ćete izgarati od iščekivanja i ostati njome opčinjeni i nakon posljednje stranice.« – Cosmopolitan

»Pred vama je sve što ste ikad željeli od ljubavne priče.« – Helen Hoang

»Elenin prvijenac pršti kemijom! Španjolski ambijent i ludorije Linine obitelji oduševit će obožavatelje romantičnih komedija.« – Publishers Weekly

»Savršen ritam, nevjerojatni likovi i vrtoglava privlačnost.« – Business Insider

O AUTORICI:

Elena Armas španjolska je spisateljica, samozatajna i beznadna romantičarka te na veliko užasavanje gospodina B.-a ponosna sakupljačica knjiga. Autorica je romana Ljubavna obmana u Španjolskoj, bestselera New York Timesa i USA Todaya, i njegova nastavka The American Roommate Experiment. Nada se da će vam uz njezine priče srce brže zakucati, dlanovi se oznojiti, a obrazi zarumenjeti, što će i druge natjerati da zavire.

