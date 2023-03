Spoj odluke je iza parova, a danas je slijedilo najvažnije druženje sa stručnjacima. Čim su parovi stigli, eksperti su parovima rekli kako će pred njima pisati odluke zato što im daju vremena da dobro razmisle. „Ovo je sad zadnja ceremonija i kandidati moraju biti jako konkretni. Više nema vremena i moraju se očitovati. Moraju izreći kakav im je plan, što zapravo očekuju i kako se osjećaju u tom odnosu. Ako jedan kandidat napiše da odlazi, onda je to kraj, nije kao na prijašnjim ceremonijama“, objasnila je ekspertica Iva.

Andrea i Marko prvi su sjeli pred eksperte, koje je zanimalo kako su izgladili nesuglasice. „Jako je važno za parove da dođe do konflikta jer ako govore da nema konflikta, znači da se nije dogodilo ništa što bi učvrstilo njihov odnos te da i dalje nose društveno prihvatljive maske“, komentirala je Nelly. Andrea je priznala da je 'pukla' prošli tjedan, a Marko je dodao kako je shvatio koliko joj je bitan njihov odnos. „Ona je osoba s kojom mogu graditi život“, rekao je, a Andrea zaključila: „Nepovjerljiva sam i sumnjičava i uspio me uvjeriti da mu je jako stalo do mene te koliko je osjećajan pa sam i ja otvorila njemu.“ Oboje su napisali da ostaju, a kako je Marku bio rođendan, Andrea mu je pripremila iznenađenje - pustila je pjesmu koju su zajedno snimili, a slavljenik ju je od sreće poljubio!

Sljedeći par bili su Manuela i Tihomir, koji su jučer riješili svoje probleme. Tihomir je opet naglasio da mu je kod Manuele najviše smetalo što nameće svoje mišljenje, pogotovo kad su se događale trzavice između Miljane i ostale ekipe. „Smetala mi je ta Manuelina manipulacija, dolazila je od cure do cure i one su joj vjerovale na riječ, a nitko nije došao pitati mene moju verziju“, rekao je dok je Manuela bila povrijeđena što on nije odmah vjerovao njoj, nego je htio ići pitati Miljanu o čemu je bila riječ. „Ipak je nastala neka emocija među nama, pa bilo to i prijateljski, jer da nema emocija, meni bi bilo sve svejedno, ne bi me nešto živciralo kod njega, nego bi me baš bilo briga“, zaključila je Manuela. Oboje su napisali da odlaze, a kad su eksperti pitali Manuelu što bi promijenila da može, rekla je: „Otišla bih odmah!“ Tihomira je to malo povrijedilo, a Dario je komentirao da je trebala reći istinu - Tihomir nije htio spavati s njom pa je zbog toga izbio problem. Lorenu je jako pogodilo što odlaze Manuela i Tihomir zato što ih je doživljavala kako mamu i tatu.

Stefan je objasnio kako su ga iživcirala pitanja o Loreninoj i njegovoj budućnosti jer živi u sadašnjosti, a kad ga je Boris pitao što osjeća za Lorenu, rekao je: „Ja tu osobu volim kao osobu koja je sa mnom svaki dan.“ Eksperti su bili iznenađeni što je Lorenu nazvao 'osobom', a ostalima je bilo neugodno da bi ga potom Nelly pitala: „Jeste li zaljubljeni?“ Stefan je odgovorio: „Ne“, a ostali su se divili Loreninoj smirenosti. „Da je meni to rekao frajer, ne bih reagirala kao Lorena, mene bi to povrijedilo“, rekla je Petra. Lorena je rekla da ni ona nije zaljubljena dok ostali parovi nisu vjerovali u to. „Lorena bi voljela da Stefan kaže da su u vezi, pa bi i ona rekla da jesu, ali kako on kaže da nisu - i Lorena misli isto kao i on“, objasnila je Miljana. Eksperti su ih tražili da se gledaju deset sekundi, a Stefan nije htio držati Lorenu za ruku. Lorena mu je poslije otkrila da joj je jako drag, da joj je stalo do njega i da i ona voli i cijeni njega kao osobu. Oboje su napisali da ostaju, a kasnije je Lorena objasnila Stefanu da je ona načisto s tim što osjeća prema njemu, bez limita, te mu otvoreno rekla: „Ti se bojiš.“

Miljana je pričala kako je njezin partner divan jer je uvijek bio uz nju, odan i iskren. Marko A. je rekao kako je zaljubljen u neke njezine dijelove, da mu se neki ne sviđaju, ali ih može prihvatiti te da su postali jako bliski. Nelly je i ovaj put bila direktna pa je pitala ima li kemije među njima. „S moje strane nema“, rekla je Miljana, no to nije pokolebalo Marka A. koji je rekao: „Ima.“ I eksperti i ostali kandidati pohvalili su njegovu hrabrost i što se nije vodio za Miljaninim odgovorom. Oboje su napisali da ostaju, a Marko A. je zaključio: „Jednosmjerna je; voli primati i uzimati, jako teško daje, ništa se nije potrudila u odnosu sa mnom, što nisam ni tražio. Meni je bilo bitno da se osjećam ugodno u davanju i primanju, ali ona se očito najbolje osjeća kad je to sve vezano uz nju.“

Hedviga i Zoran otkrili su kako su oboje shvatili da imaju problem s povjerenjem. „To su stvari na kojima trebam raditi da bih uopće imao šansu ostvariti bilo kakav odnos“, rekao je Zoran, a eksperti su željeli i da se oni gledaju u oči i prime za ruke. „Zaljubljena sam u tebe i želim te u svom životu“, rekla je Heda i dodala da se ne veseli što će uskoro biti razdvojeni, ali i da je sretna što su u sada u pravoj vezi. „Osjećaj je obostran, i ti to znaš i i da jedva čekam da se eksperiment završi krenemo sa stvarnim životom.“ Vjeruju da ništa neće stati između njih dvoje dok su tako iskreni jedno prema drugome, a potom su napisali da ostaju u showu. „Oni su par koji opravdava smisao ovog showa, oni su zaista pomogli jedno drugome da rastu i izvuku jedan iz drugoga najbolje“, rekao je Boris.

Dario je opet objašnjavao kako se trudio da se Petra više opusti. „On bi nju mijenjao, ali ne ide“, rekle su Manuela i Miljana. Pričao je i kako su svašta prošli zajedno; i dobro i loše, a kad je otišao za vikend kući, pitao se: „Kako je moja Petra?“ Iako je svjestan da su različiti, priznao je da će mu uvijek biti draga. „Prirasla mi je srcu. Nije mi problem pokazati osjećaje, što se imam sramiti?“ dodao je. Eksperti su komentirali da uvijek ima zaštitnički stav prema Petri, što je ona potvrdila i dodala da ju je uvijek štitio od vanjskih faktora, ali i da je bila nesigurna zbog njihove dinamike i karaktera. „Dario je divan dečko“, rekla je Petra, no napisala je da odlazi. Dario je to počeo pisati, ali ipak je napisao da ostaje. Iskreno je priznao da mu je žao što su loše počeli i da bi promijenio pristup prema Petri da može jer je stekao pogrešan dojam o njoj zbog njezinih prijateljica. „Stalo mi je do Petre. Možda ne moramo imati ništa više od prijateljstva, ali uvijek ću biti uz nju“, rekao je Dario, a Petra je kroz suze dodala: „Dario mi je pravi prijatelj i znam da u svakom trenutku svog života mogu računati na njega, da ga mogu nazvati i s njim iskreno popričati. Meni je jako drago što imam Darija u svom životu.“

Kad su stigli kući, Dario joj je priznao kako im je bilo jako lijepo ovih posljednjih dana, da je htio još ostati i da je shvatio koliko je ona dobra duša. „On sve neka mane na drugima pretvori u nešto pozitivno, ja bih voljela da sam takva“, dodala je Petra, a Dario dodao kako bi volio da ne bude tako nezadovoljna sobom. Zahvalila mu je na svemu i rekla kako ga ne bi mijenjala ni za koga drugog, kao ni cijelo njihovo iskustvo i potom su se zagrlili.

Tako emotivno nisu se oprostili Manuela i Tihomir, koji je smatrao kako Manuela krije kako je željela da se dogodi ljubav među njima. „Ima tu narav pokazivati da joj je svejedno, a znam da nije“, rekao je dok je ona mislila kako je on ljutit zato što ga je iznevjerila i nije željela ići do kraja. Na kraju su se vrlo hladno pozdravili, Tihomir joj je poželio sreći i nije ju htio zagrliti na odlasku.

