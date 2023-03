Andrea nikada otvorenije progovorila o odnosu s Markom: 'To je za moj pojam - previše'

"On se probudi ujutro u 5 da ide u teretanu, da bi se vratio dok se ja probudim", rekla je Andrea dok je hvalila Markovu organiziranost i volju, na što je Dario komentirao da se ponašaju kao da su u pravom braku.

Marko je otvoreno rekao Andrei da mu je stalo do nje i da zaslužuje da počnu vezu bez ikakvih predrasuda. S druge strane, Andrea je iznijela kako još uvijek pokušava shvatiti sitnice vezane za njegov posao jer nikad nije željela biti s nekim tko je stalno poslovno odsutan.

Marko je tada podijelio s ekspertima kako je njegov posao zapravo vezan za društvene mrežama, na što ga je Andrea prekinula i rekla: "Ne, to me ne muči. Nego mi je to, za moj pojam, previše. U danu ima 15 objava na Instagramu", objasnila je Andrea i dodala da je previše aktivan na društvenim mrežama, ali ne želi ovdje raspravljati o tome.

"Počela se malo otvarati i toga se jako boji i sad kreće 'sabotaža moment', kad ona želi naći sto stvari samo da nas iskorijeni", rekao je Marko i dodao kako možda Andrea ne radi posao koji istinski voli kao on. Andrea je na kraju komentirala da više ne želi pričati o društvenim mreža i oboje su napisali da ostaju.