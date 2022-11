Ove stvari nikad ne bi trebala reći prijateljici koja ne želi djecu

Od usputnih i naoko ležernih opažanja o našem fizičkom izgledu pa do neuljudnih pitanja o ljubavnom statusu, mi žene neprestano smo izložene raznim predrasudama i neugodnim komentarima.

Imati ili ne imati djecu stvar je osobnog izbora i riječ je o vrlo intimnoj i osjetljivoj tematici, no i dalje živimo u društvu koje je puno predrasuda i koje od nas očekuje da se uklapamo u određene obrasce. Kada odlučimo živjeti svoj život drugačije od većine, to nameće brojna pitanja i nedoumice od strane onih koji to ne mogu shvatiti.

Postaviti nekome pitanje o tome zašto nema djecu ili pak samo komentirati takve odluke vrlo je nepristojno jer je to jako osobno pitanje o kojem odlučuju samo žena i njezin partner. Imaš li i sama prijateljice ili kolegice na poslu koje nemaju djecu, u nastavku otkrivamo u neke od stvari i rečenica koje im nikad ne bi trebala reći.