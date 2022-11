Top 10 najljepših božićnih pjesama koje ćemo imati na 'repeat'

Sve smo bliže blagdanima - prve dekoracije ušuljale su se u naše domove, izlozi trgovina počeli su poprimati blagdansko ruho, a uskoro ćemo zapaliti i prvu adventsku svijeću na svojim vijencima.

Ono što će savršeno upotpuniti blagdanski ugođaj te podići raspoloženje su i upečatljive božićne pjesme. Naši omiljeni blagdanski hitovi uskoro će zasvirati na radio postajama stoga smo odlučile napraviti listu 10 najljepših božićnih pjesama po našem izboru.

Božićnih pjesama zaista je puno i svatko ima neke svoje favorite, a malo tko ostaje ravnodušan na svevremenske hitove poput 'All I Want For Christmas' od Mariah Carey ili pak na 'Last Christmas' u izvedbi Georgea Michaela, a tu su i oni nešto stariji hitovi Franka Sinatre i Bing Crosbyja koji doprinose stvaranju tople blagdanske atmosfere.

Od modernih hitova pa do vintage pjesama koje bude sjećanja na neka davno minula vremena, u nastavku smo izdvojile 10 najljepših božićnih pjesama koje će svakome izmamiti osmijeh na lice.