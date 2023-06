Zašto srebro pocrni na koži? Kako spriječiti potamnjenje srebra?

Srebrni nakit je izuzetno popularan zbog svoje relativno niske cijene, a lijepog izgleda. Međutim, s obzirom da je srebro mekano kako bi se samostalno koristilo za nakit, potrebno je pomiješati srebro s drugim legurama, poput bakra. Na taj način mješavina srebra i drugih legura reagira sa spojevima sumpora u zraku i stvara crni sloj srebrnog sulfida koji oblaže srebrni nakit. Prisutnost vlage, visoke temperature i zagađivači iz okoliša ubrzavaju ovu reakciju. No, zašto srebro pocrni na koži?

Prirodna ulja s vaše kože također mogu reagirati s vašom srebrnim nakitom. Veličina do koje srebro reagira s ovim tvarima iz vaše kože ovisi o konzumiranju alkohola, vrsti hrane koju jedete i uzimate li neke lijekove. Ovi čimbenici utječu na kiselost vaše kože, što može dovesti do reakcije. Osim toga, znoj će povećati kiselost vaše kože što bi moglo potamniti srebro. Kontakt s lakom za kosu, dezodoransom, hidratantnim kremama, šminkom i parfemima također može uzrokovati potamnjivanje jer mogu sadržavati abrazivne kemikalije koje uzrokuju promjenu boje srebra. Kako spriječiti promjenu boje srebra?

Općenito pravilo je da držite svoj srebrni nakit podalje od kemikalija i proizvoda za čišćenje najbolje što možete. Kada ga ne koristite, držite srebrni nakit zatvorenog u plastičnoj vrećici tako da zrak ne može prodrijeti kroz njega. Nemojte nositi nakit dok se tuširate. Iako je sigurno nositi svoj nakit tijekom vježbanja ili na plaži, vaš znoj može uzrokovati potamnjenje nakita jer vaše tijelo izbacuje toksine znojem.

