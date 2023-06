Zašto srebro može pocrniti? Kako očistiti srebro kad pocrni?

Srebro je jedan od osnovnih materijala koji se koriste za izradu nakita. Međutim, čisto srebro je previše mekano da bi se koristilo u nakitu, stoga je pomiješano s drugim materijalima koji povećavaju njegovu izdržljivost i čine ga prikladnim za svakodnevno nošenje. Najčešći materijal koji se miješa sa srebrom je bakar koji je sklon oksidaciji, a oksidacija je proces koji uzrokuje promjenu boje nakita. No, kako očistiti srebro kad pocrni?

Prvo što trebate znati kada želite očistiti srebro je da je najbolje često brinuti o srebrnom nakitu. Najbolji rezultati čišćenja postižu se kada svoj nakit očistite prije nego što promijeni boju. Za nakit koji nosite svaki dan, može biti korisno očistiti ga barem jednom mjesečno kako bi zadržao svoj sjaj. No, čak i kada srebro pocrni, neće ga biti problem očistiti.

Najlakši način za čišćenje srebrnog nakita je pranje srebra u sapunici. Pomiješajte nekoliko kapi blagog sapuna za pranje posuđa u toploj vodi i nježno operite srebrne komade krpom od mikrovlakana te ostavite srebro da se namače do 30 minuta. Na kraju isperite srebrni nakit i osušite mekom krpom. U većini slučajeva potamnjeli nakit može se vratiti u prvobitno stanje, ali možete izgubiti nešto sjaja ako je pretjerano potamnilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.