Uštedite vrijeme i saznajte kako poslati SMS poruku na više brojeva odjednom

Kada želite poslati isti SMS različitim ljudima, to ne mora biti komplicirano. Postoji opcija na svim mobitelima koja se zove grupni SMS. Ova opcija šalje vašu SMS poruku svim kontaktima koje odaberete u isto vrijeme jednim klikom. To ima smisla, na primjer, ako sve vaše kontakte trebate obavijestiti o važnoj vijesti ili poslati pozivnicu za rođendan. No, kako poslati SMS poruku na više brojeva?

Kada želite poslati SMS poruku na više brojeva najprije kliknite na ikonu poruke na svom mobitelu kako biste mogli poslati SMS. U gornjem desnom kutu nalazi se mala ikona papira s olovkom. Dodirnite tu ikonu.

Sada u prvom retku unesite sve svoje primatelje. Ako ne želite upisivati sve primatelje zasebno, kliknite znak + te će vam se otvoriti izbornik s kontaktima. Ovdje odaberite kome želite poslati SMS. Kada ste odabrali sve kontakte, unesite tekst vaše poruke u polje te pritisnite "Pošalji" i vaš će SMS biti poslan svim odabranim kontaktima.