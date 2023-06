Što je testiranje meda? Kako testirati med?

Med je najbolji prirodni zaslađivač. Bogat je esencijalnim mineralima i hranjivim tvarima. Međutim, treba imati na umu da samo čisti med bez ikakvih dodataka može donijeti prave zdravstvene prednosti, a najveći problem s medom je krivotvorenje. No, kako testirati med?

Postoje tri glavna načina na koje možete prepoznati čisti med, a to su slatkoća, kristalizacija i gustoća. Krivotvoreni med može sadržavati dodatne zaslađivače. Čisti med često ima prirodniji okus. To se ipak razlikuje od vrste meda, tako da nije pouzdano mjerilo čistoće samo po sebi.

Drugi način za testiranje meda je kristalizacija. Kristalizacija je prirodni proces koji se događa sa šećerima u čistom medu. To je dobar znak čistog proizvoda, ali treba napomenuti da ni svi čisti medovi ne kristaliziraju. Čisti med je također gust i viskozan. Kada želite jednostavno testirati med kod kuće, jednostavno stavite kap meda na nokat. Čisti med je viskozna i ljepljiva tvar. Med ne smije teći ravno s vašeg palca. Ovo su najjednostavniji načini za provjeru čistog meda.

