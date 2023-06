Što je kompresor klime? Kako provjeriti kompresor klime?

Kompresor klime je srce sustava. Kompresor je odgovoran za stvaranje tlaka rashladnog sredstva koje prolazi kroz klima uređaj. Omogućuje tom rashladnom sredstvu da apsorbira toplinu iz zraka u vašem domu i pusti je van. Također hladi zrak koji se zatim vraća u vaš dom. No, kako radi kompresor klime?

Rashladno sredstvo kruži iz plina u tekućinu i natrag u plin. Ovaj ciklus počinje kada kompresor klima uređaja pretvori rashladno sredstvo niskog tlaka u plin visoke temperature i visokog tlaka. Plin zatim prolazi kroz kondenzator i pretvara rashladno sredstvo u hladnu tekućinu. Tekućina ulazi u zavojnice isparivača, koji je pretvaraju natrag u hladan plin. Proces se ponavlja uvijek iznova, s vrućim zrakom koji se ispušta izvan vašeg doma, a hladnim zrakom koji se pumpa unutra. Kako provjeriti kompresor klime?

Najbolji način za provjeru kompresora klime je provjera zraka koji izlazi iz klime. Kada kompresor ispravno radi, uzima vrući zrak iz kuće i ispušta ga van. Dobar način da otkrijete počinje li vaš kompresor razvijati problem je da držite ruku blizu ventilatora na vanjskoj jedinici klima uređaja. Ako taj zrak nije vruć, već je mlak ili hladan, to je znak da vaš kompresor možda ima problema. To može značiti da kompresor ne radi ispravno te ga je potrebno servisirati.

