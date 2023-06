Može li srebro pocrniti? Što uzrokuje promjenu boje srebra?

Kada srebrni nakit počne mijenjati boju, vaša prva pomisao može biti da je vaš nakit jeftin ili da nije pravo srebro, no to je daleko od istine. Čak i kvalitetno sterling srebro koje je žigosano originalnim žigom može dati ovaj rezultat. Tamnjenje se može dogoditi bilo kojem komadu nakita od srebrnog prstenja, narukvica i ogrlica do čak i naušnica. No, što uzrokuje promjenu boje srebra?

Srebro može pocrniti zbog procesa zvanog oksidacija. Oksidacija je proces koji uzrokuje da metali pocrne tijekom vremena, a uzrokovan je reakcijom na kisik i sumpor. Kada vaš nakit dođe u dodir s uljima za tijelo, šminkom, sumporom, parfemima, znojem, losionom i drugim vanjskim materijalima, može uzrokovati potamnjenje.

Potamnjenje srebra može izgledati bilo kako, od blagog promjene boje do potpuno crnog, ovisno o tome koliko je star vaš nakit, kako ga nosite i kako se brinete za njega. Iako je manje vjerojatno da će nakit od pravog srebra potamniti, to je još uvijek moguće. To ne znači da je vaš nakit jeftin ili loše kvalitete, to je jednostavno reakcija koja se događa između metala i ulja. Postoje neke mjere koje možete poduzeti kako biste spriječili da vaš nakit potamni. Dvije glavne stvari koje morate zapamtiti su da svoj srebrni nakit održavate čistim i suhim. Pokušajte izbjegavati kontakt sa slanom vodom i nikako ne perite svoj nakit nijednom kemikalijom. Kad spremate nakit od srebra, ostavite ga na tamnom, suhom mjestu, odvojeno od ostalih metala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.