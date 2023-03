Kratki vodič za učinkovito čišćenje ekrana alkoholom

Alkohol može biti korozivan i može oštetiti određene vrste ekrana, pa je važno znati koju vrstu ekrana imate i koji je najbolji način čišćenja za njega. Ako imate LCD ekran, tada je alkohol najbolje izbjegavati, jer to može oštetiti ekran i učiniti da se boje izmiješaju. Ako imate LED, OLED ili plazma ekran, tada je sigurnije koristiti alkohol, ali ipak ga treba razrijediti s vodom i koristiti meku, mikrovlaknastu krpu. No, kako funkcionira čišćenje ekrana alkoholom?

Prije nego što počnete čistiti, provjerite upute proizvođača vašeg ekrana kako biste bili sigurni da koristite pravi postupak čišćenja. Potom uzmite mekanu krpu, poprskajte malo razrijeđenog alkohola i obrišite ekran laganim pokretima.

Prilikom čiščenja ekrana alkoholom važno je izbjegavati pretjeran pritisak prilikom čišćenja, kako ne bi došlo do oštećenja ekrana. Također, pazite da ne koristite previše tekućine, jer to može dovesti do curenja tekućine u unutrašnjost ekrana.