Kako pravilno odabrati bicikl za dijete i osigurati ugodnu vožnju?

Kada odabirete bicikl za dijete i veličina kotača nije odgovarajuća, vožnja može postati neudobna, dijete se brže umara i može se pojaviti bol. Postoji bicikl koji je ergonomski prikladan za svaku dob i tjelesnu građu, stoga je važno obratiti pozornost na zahtjeve visine djeteta. Ne kupujte bicikl koji je trenutno prevelik u nadi da će vam duže trajati. Premali bicikl, s druge strane, brže umara dijete i smanjuje užitak vožnje. Sjedalo koje je postavljeno prenisko može uzrokovati bolove u koljenima. No, kako odabrati bicikl za dijete?

Veličina kotača bicikla mjeri se u inčima, a jedan inč iznosi 2,54 cm. Kako biste odabrali pravu veličinu kotača za dijete, potrebno je uzeti u obzir njegovu visinu i dob u trenutku kupnje. Kotač od 14 inča prikladan je za djecu od 3 do 5 godina koja su visoka između 90 cm i 105 cm.

Dijete od 4 do 5 godina ima mjere između 105 cm i 120 cm, ovdje je prikladan kotač od 16 inča. Ako je dijete staro između 6 i 7 godina i visine od 1,20 m do 1,35 m, treba odabrati bicikl od 20 inča. Do dobi od 8 godina i visine od 1,35 m do 1,55 m treba koristiti kotač od 24 inča. Kako biste dodatno testirali veličinu, trebate provjeriti ključne točke. Dijete mora moći dotaknuti tlo s obje noge, kočnice moraju biti lako dohvatljive a okvir bicikla mora biti dizajniran tako da se dijete može lako popeti na sjedalo.