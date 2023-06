Kako pravilno izabrati veličinu rola za udobnu i sigurnu vožnju?

Određivanje veličine rola nije tako jednostavno kao što bi se moglo očekivati. Veličina rola ne razlikuje se samo od marke do marke, već i od role do role. Kako biste imali ugodno iskustvo rolanja, obuća vam mora biti udobna. Bilo da kupujete role za 5-godišnjake ili 50-godišnjake, role odgovarajuće veličine su od ključne važnosti. No, kako odabrati veličinu rola?

Za odabir prave veličine rola potrebna vam je mjerna traka ili ravnalo. Trebati ćete izmjeriti svoje stopalo kako biste znali koju veličinu rola koristiti. Obucite čarape te stanite uspravno s nogama čvrsto uzemljenim. Izmjerite udaljenost između stražnjeg dijela pete i najdužeg prsta. Izmjerite širinu podloge od pete do prstiju te zabilježite svoje mjere.

S obzirom da su veličine izražene u inčima, trebate pretvoriti veličinu svoji stopala iz centimetara u inče. Primjerice, ako ste izmjerili veličinu svojih stopala 20 cm, tada podijelite taj iznos sa 2,54 te ćete dobiti rezultat u inčima. Ako je veličina vašeg stopala između 9 inča, tada je veličina rola 37 za vas. Ako je veličina stopala 9.3, tada je veličina za vas 38. Za svakih 0.3 inča veličine vaših stopala, povećajte broj rola za 1. Stoga, ako je veličina vaših stopala 9.6 inča, tada je izvrsna veličina rola za vas 39.