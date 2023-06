Kako odabrati veličinu snowboarda za udobnu i sigurnu vožnju na snijegu?

Kroz godine iskustva, snowboarderi su razvili mnogo načina da pronađu onu veličinu snowboarda za koju misle da bi mogla biti ispravna. Neki još uvijek koriste tradicionalnu metodu dimenzioniranja podizanja daske i mjerenja do brade, a drugi korištenjem raznih kalkulatora i formula za određivanje veličine daske. Iako postoji točnost ovih metoda, one ne pokrivaju uvijek sve važne čimbenike uključene u odabir snowboarda. No, kako odabrati veličinu snowboarda?

Vaša težina je najvažniji faktor u određivanju duljine daske. Imati dasku koja surađuje s vašom tjelesnom težinom omogućit će vam da vozite najbolje što možete i da se ne morate brinuti da ćete izgubiti kontrolu. Ako teži vozač dobije dasku koja je prekratka, daska će postati labava i manje se može kontrolirati pri većim brzinama. Daska koja je kratka također može rezultirati pretjeranim savijanjem. Lakši vozač koji ima predugačak snowboard teško će manevrirati.

Kada odabirete pravu veličinu daske prema težini, jednostavno trebate koristiti formulu za izračunavanje veličine daske. Formula za izračunavanje veličine daske glasi: ukupna težina + 80 = veličina daske. Stoga, ako ste teški 75 kilograma, na vašu težinu dodajte 80 i imati ćete duljinu vaše daske. 75 + 80 = 155 cm. Idealna daska za osobu težine 75 kilograma je 155 cm.