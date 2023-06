Kako odabrati pravu veličinu televizora?

Prilikom odabira novog televizora kupci često intuitivno biraju veće modele jer misle da je veći televizor zapravo bolji televizor. Međutim, postoji smjernica za savršenu veličinu televizora. Glavni čimbenik koji utječe na veličinu televizora je veličina sobe, odnosno udaljenost gledatelja od televizora. No, kako odabrati veličinu televizora?

Ako imate malu sobu ili tražite televizor koji možete gledati s male udaljenosti, odaberite model s dijagonalom ekrana do 32 inča ili 80 centimetara. Takvi uređaji su savršeni na udaljenosti od oko dva metra, na primjer u spavaćoj sobi ili kuhinji.

Ako između vašeg kauča i televizora ima oko dva do dva i pol metra, možete koristiti veće modele. Ovdje su televizori dijagonale ekrana od 40 do 49 inča pravi izbor. Ako je, pak, razmak između sjedala tri do tri i pol metra, televizor može biti malo veći. S pouzdanjem možete odabrati popularnu veličinu od 50 do 58 inča. Ako imate veću prostoriju, sukladno s udaljenosti od televizora odaberite odgovarajuću veličinu televizora.