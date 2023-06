Kako odabrati pravu dimenziju TV ekrana u centimetrima?

Prilikom odabira televizora, važno je uzeti u obzir dimenzije ekrana kako biste osigurali optimalno gledanje i doživljaj. Dimenzije televizijskog ekrana izražene su u centimetrima i igraju ključnu ulogu u odabiru pravog TV-a za vaš prostor.

Prva stvar koju trebate uzeti u obzir je veličina prostora u kojem će televizor biti smješten. Preveliki TV može biti nepraktičan u manjim sobama, dok premali TV može izgubiti svoj efekt u većim prostorijama.

Kada je riječ o dimenzijama TV ekrana u centimetrima, važno je pravilno izmjeriti udaljenost od gledatelja do TV-a. Preporučuje se udaljenost od 1,5 do 2,5 puta dijagonale ekrana za optimalno iskustvo gledanja. Na primjer, ako je dijagonala ekrana 100 cm, preporučena udaljenost od gledatelja do TV-a trebala bi biti između 150 i 250 centimetara.

Uz dimenzije ekrana, također je važno razmotriti razlučivost televizora. Veći TV s višom razlučivošću (poput 4K ili 8K) pruža oštriju sliku, ali za potpuno iskustvo razlučivosti trebat će vam i odgovarajući izvor sadržaja.