Kratki vodič kako dobro očistiti ekran monitora

Čišćenje ekrana monitora je važan korak u održavanju računalnog sustava, a istovremeno sprječava ometanje kvalitete slike koju prikazuje ekran. Prije nego što počnete s čišćenjem, isključite monitor i iskopčajte ga iz struje. Zatim uklonite prašinu i druge nečistoće s ekrana krpom od mikrovlakana ili papirnatim ručnikom. No, što koristiti za čiščenje ekrana monitora?

Kada čistite ekran monitora koristite sredstva za čišćenje koja su sigurna za upotrebu na ekranima monitora. Sredstva za čišćenje poput alkohola i amonijaka mogu oštetiti ekran, stoga koristite blaga sredstva za čišćenje koja su posebno dizajnirana za čišćenje ekrana monitora. Sredstvo za čišćenje možete nanijeti na krpom od mikrovlakana i lagano prebrisati ekran.

Izbjegavajte nanošenje previše pritiska na ekran dok ga čistite, jer to može uzrokovati oštećenja. Također, ne prskajte sredstvo za čišćenje direktno na ekran, jer to može dovesti do prodora tekućine u unutrašnjost monitora. Nakon što ste očistili ekran, pustite da se potpuno osuši prije ponovnog uključivanja monitora.