Kako oblikovati grm koji će ukrasiti cijelo dvorište?

Kada dizajnirate vanjski prostor, razmislite o dodavanju grmlja. Sjajni su dodaci oko kuće ili kao zidovi za privatnost. Grmlje stvara sjenu koja može biti od pomoći biljkama nižeg rasta i može se koristiti kao pozadina za definiranje vrtnih gredica. Grmovi su male do srednje velike drvenaste biljke, veće od cvijeta, ali manje od drveća. Obično imaju nekoliko stabljika, a ne samo jednu glavnu stabljiku ili deblo, kao drvo. Grm može biti manji od 20 cm ili čak do 4 metra visok i može biti zimzelen ili listopadan. No, kako oblikovati grm?

Grm se oblikuje laganim obrezivanjem. Lagano obrezivanje s vremena na vrijeme pomoći će u održavanju veličine i oblika grma. Postoji nekoliko različitih alata koje možete koristiti ovisno o veličini grma i području koje obrezujete. Birajte između ručnih škara ili trimera za živicu. Proljeće je dobro vrijeme za orezivanje, prije nego li grm prolista. Upotrijebite škare za uklanjanje mrtvih stabljika, zakrivljenih grana ili grana koje se križaju. Odrežite mrtve stabljike do točke gdje možete vidjeti svježi rast.

Kada je u pitanje oblikovanje cvjetnih grmova, tada se vrijeme obrezivanja razlikuje. Pričekajte s obrezivanjem cvjetnih grmova, poput jorgovana, dok ne procvjetaju. Jorgovani proizvode proljetne cvjetne pupoljke na stabljikama iz prethodnog ljeta. Ako jorgovan orezujete u proljeće, prije nego što procvjeta, možda ćete odrezati cvjetne pupoljke. Orezivanje nakon cvatnje također potiče grmove koji ponovno cvjetaju da se rascvjetaju i proizvedu još jednu rundu cvjetanja. Ovaj način za oblikovanje grmlja neće oštetiti vaše grmlje te će osigurati siguran i nesmetan razvoj grmlja.