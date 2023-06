Zašto laptop ne prepoznaje SD karticu? Što učiniti kada laptop ne prepoznaje SD karticu?

SD kartice su sitni uređaji koji mogu pohraniti slike, videozapise i još mnogo toga. Međutim, nekada laptop ne prepoznaje SD karticu te to može dovesti do raznih poteškoća prilikom pokušaja spremanja podataka na SD karticu. No, što učiniti kada laptop ne prepoznaje SD karticu?

Najčešći uzrok neprepoznate SD kartice je neispravan ili zastarjeli upravljački program čitača kartica, stoga je potrebno ažurirati upravljačke programe. Upravljačke programe možete ažurirati ručno tako da odete na web mjesto proizvođača SD kartice i potražite najnoviji ispravni upravljački program.

Kada se nalazite na web mjestu proizvođača SD kartice, kliknite na "Upravljački programi" ili "Drivers" te preuzmite najnoviju verziju upravljačkih programa. Otvorite upravljački program te ga instalirajte na svoje računalo. Kada ovo učiniti, ponovno uključite SD karticu u laptop i vaš bi laptop trebao prepoznati SD karticu.

