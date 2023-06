Vodič za spašavanje podataka sa USB sticka

Kada uključite USB stick u računalo i ne možete pronaći datoteke USB sticka ili je sve što se nalazi unutar USB sticka datoteka "RAW", to znači da je USB stick oštećen. Srećom, imate nekoliko opcija koje vas mogu dovesti do oporavka tih podataka s oštećenog USB sticka. No, što treba učiniti za spašavanje podataka sa USB sticka?

Prvi način za spašavanje podataka sa USB sticka je formatiranje USB sticka. Kako biste popravili RAW USB stick, morate ga formatirati. Umetnite USB stick računalo. Otvorite upravitelj datoteka. Desnom tipkom miša kliknite USB stick te pritisnite "Formatiraj". Odaberite "FAT32" s padajućeg izbornika. Dajte uređaju ime, poput "Moj USB" te pritisnite "Start". Ovim ćete započeti formatiranje USB sticka. Kada formatiranje završi, vaš USB stick bi trebao biti čitljiv.

Drugi način za spašavanje USB sticka je promjena čitljivosti. Pritisnite kombinaciju tipki Windows + X te kliknite "Upravljanje diskom". Kliknite desnom tipkom miša na unos USB memorije, a zatim kliknite "Promijeni slovo pogona i putanje". Pritisnite "Dodaj", a zatim kliknite na padajući izbornik povezan s "Dodijeli sljedeće slovo s pogona" i odaberite slovo. Kliknite OK te provjerite čitljivost svog USB sticka.

