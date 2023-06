Koja je glavna razlika između optičkog i laserskom miša?

Miševi su najvažniji uređaji za korištenje računala te postoje različiti tipovi miševa. Optički i laserski miševi su najpopularniji, a kada kupujete miš važno je znati što su optički i laserski miševi te u čemu se razlikuju. No, koja je razlika između optičkog i laserskog miša?

Glavna razlika između optičkog i laserskog miša je u tehnologijama koje koriste za pokretanje. Laserski koristi laser, a optički koristi LED diode za osvjetljenje površine ispod miša. Korištenje lasera kao izvora svjetla može imati neke prednosti. Prvo, omogućuje mišu praćenje preko 2000 točaka po inču. U usporedbi s optičkim mišem razlučivosti od 200 do 800 po inču, laserski miš puno je osjetljiviji kada je u pitanju detekcija pokreta. Osim toga, laserski miševi mogu se koristiti na gotovo svim površinama zbog svjetlosti visokog intenziteta koju laser isporučuje. Optički miš može imati problema s crnim ili sjajnim površinama gdje se njegovo svjetlo apsorbira ili raspršuje.

Postoji još jedna razlika između optičkog i laserskog miša, a to je u cijeni. Nije iznenađenje da sulaserski miševi skuplji od optičkih. To je prvenstveno zbog viših troškova korištenja lasera niskogintenziteta u usporedbi s jeftinim i uobičajenim LED diodama. Većina ljudi također smatra da jelaserski miš preosjetljiv za svakodnevnu upotrebu jer i najmanji pomak može pomaknuti miš. Igrači videoigara imaju najviše koristi od laserskih miševa jer mogu brže reagirati na ono što se događa na ekranu. Grafičari također preferiraju laserske miševe jer im nude veću točnost pri izradi grafičkog dizajna. Također je dobro znati da većina laserskih miševa ima načine za smanjenje osjetljivosti kako bi bili upotrebljiviji za uobičajeno računalstvo kao što je pregledavanje i druge upotrebe.

