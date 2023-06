Povezivanje USB sticka s mobitelom prilično je jednostavan postupak. Samo umetnite USB stick u priključak u koji biste inače umetnuli punjač i spremni ste. Međutim, moguće je da nećete moći odmah pristupiti svojim datotekama jer vaš mobitel ne prepoznaje USB uređaj. Kada se to dogodi, može biti prilično frustrirajuće. Zašto mobitel ne prepoznaje USB stick?

Postoji nekoliko razloga zašto mobitel ne prepoznaje USB stick. Prvi razlog je nekompatibilnost USB sticka i mobitela. Vaš USB stick možda neće biti prepoznat na mobitelu zbog problema s kompatibilnošću. Da biste svoj mobitel povezali s USB stickom, vaš bi mobitel trebao podržavati OTG standard. Nažalost, nije svaki mobitel kompatibilan s USB OTG-om, čak i ako je mobitel noviji. OTG kompatibilnost značajka je koju proizvođači moraju omogućiti.

Drugi razlog zašto mobitel ne prepoznaje USB stick je oštećen USB stick ili konektor na mobitelu. To se može dogoditi iz više razloga, primjerice ako USB uređaj nije pravilno izbačen ili ako je došlo do iznenadnog nestanka struje dok ste prenosili datoteke. Kada imate oštećen USB stick, vaš mobitel neće moći čitati datoteke na njemu. Druga je mogućnost da je konektor na mobitelu oštećen pa neće moći učitati podatke sa USB sticka.

