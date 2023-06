Kada dobijete poruku na telefonu poput "Nema mreže", to znači da vaš uređaj ne može naći signal vašeg mobilnog operatera. To vam onemogućuje upućivanje poziva, slanje poruka i druge normalne funkcije. Postoji mnogo razloga zašto se događa ovaj problem. Saznajte što učiniti kada mobitel ne može naći mrežu.

Prvo što trebate učiniti kada vaš mobitel ne može naći mrežu je uključivanje i isključivanje načina rada u zrakoplovu. Pokušajte se ručno povezati sa svojim davateljem usluga. Sve što trebate učiniti je uključiti način rada u zrakoplovu i zatim ga isključiti kako biste ponovno uspostavili vezu. Ovo resetira mrežu uređaja u slučaju da je izgubio vezu sa mrežom. Da biste to učinili, jednostavno povucite prstom prema dolje s vrha početnog zaslona kako biste otkrili brze postavke i dodirnite "Način rada u zrakoplovu" da ga uključite, a zatim ga ponovo dodirnite nakon nekoliko sekundi da biste ga isključili.

Sljedeće što možete učiniti kada vaš mobitel ne može naći mrežu je provjera SIM kartice. Isključite telefon, a zatim uklonite SIM karticu pomoću alata za izbacivanje i očistite sve čestice prašine koje bi mogle smetati kartici. Ponovno umetnite SIM karticu tako da pravilno pristaje te uključite uređaj i provjerite je li vaš problem riješen.

