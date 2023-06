Što učiniti kada laptop ne prepoznaje USB?

USB je popularan uređaj koji nam omogućuje da na jednostavan način prenosimo svoje podatke. Iako ga je prilično jednostavno postaviti, ponekad može doći do poteškoća. To može biti uzrokovano zbog nekoliko različitih stvari kao što su oštećeni USB, zastarjeli programi ili drugi uzroci. Bez obzira na uzrok, postoji nekoliko učinkovitih rješenja koja možete poduzeti kada laptop ne prepoznaje USB.

Prvo i osnovno što trebate učiniti kada laptop ne prepoznaje USB je provjeriti je li USB pravilno uključen. Kada povežete svoj USB s računalom, provjerite jesu li zatreperile lampice na USB-u. Neki USB uređaji imaju lampicu koja može zasvijetliti kada je vaš uređaj spojen.

Druga stvar koju trebate učiniti kada laptop ne prepoznaje USB je ponovno pokretanje računala. Ovo je možda staro rješenje za tehničku podršku, ali rješava mnoge probleme, osobito one uzrokovane softverskim greškama. Isključite USB, ugasite računalo i isključite ga iz izvora napajanja. Pričekajte do jedne minute prije ponovnog pokretanja računala i ponovnog pokušaja uključivanja USB-a.

Još jedna stvar koju možete učiniti kada laptop ne prepoznaje USB je ostavljanje USB-a u laptopu nekoliko minuta. Dopustite svom računalu da se u potpunosti učita nakon uključivanja USB-a. Neka računala mogu biti spora i preopterećena višestrukim operacijama koje moraju izvoditi, pa je moguće da vaš USB bude zanemaren dok traju ostale operacije.

