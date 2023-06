Što je ZIP datoteka? Kako otvoriti ZIP datoteku na Androidu?

ZIP je uobičajeni format datoteke koji se koristi za komprimiranje jedne ili više datoteka zajedno na jedno mjesto. Time se smanjuje veličina datoteke i olakšava prijenos ili pohranjivanje. Primatelj može raspakirati ZIP datoteku nakon prijenosa i koristiti datoteku u izvornom formatu. To je jednostavno učiniti na računalu, ali na Androidu može biti komplicirano. No, kako otvoriti ZIP datoteku na Androidu?

Za otvaranje ZIP datoteka na Androidu trebat će vam aplikacija za upravljanje datotekama. U većini Android uređaja postoji već instalirana aplikacija za to, a zove se "Google Files". Ako ne možete pronaći ovu aplikaciju na svom uređaju, možete ju instalirati s Google Playa Trgovine.

Otvorite Google Files aplikaciju i pronađite ZIP datoteku koju želite otvoriti. Ako ste preuzeli ZIP datoteku, potražite u mapu "Preuzimanja". Pojavit će se skočni prozor kada dodirnete ZIP datoteku. Dodirnite gumb "Izdvoji". Vidjet ćete traku napretka, a zatim će vam dijaloški okvir reći da je datoteka raspakirana. Dodirnite "Gotovo" za završetak. Sada možete jednostavno otvoriti ZIP datoteku i pregledati sve što se nalazi u njoj.

