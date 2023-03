Kako ograničiti vrijeme na Messengeru ?

Messenger je aplikacija za razmjenu poruka koju je razvila tvrtka Facebook. S aplikacijom Messenger, korisnici mogu slati tekstualne poruke, fotografije, videozapise i audio snimke drugim korisnicima koji također koriste aplikaciju. Osim toga, Messenger omogućuje i telefonske pozive, video pozive i razmjenu novca. Ali kako ograničiti Messenger ukoliko previše vremena provodite na njemu?

Kako bi se ograničilo vrijeme provedeno na Messengeru, postoje nekoliko koraka koje možete poduzeti. Prvo, možete ograničiti vrijeme koje provodite na aplikaciji postavljanjem ograničenja za vrijeme korištenja aplikacije. Ovo se može učiniti putem postavki uređaja. Mnogi pametni telefoni imaju mogućnost postavljanja ograničenja za korištenje aplikacija, tako da kada vrijeme istekne, aplikacija će se automatski isključiti.

Drugi način da ograničite vrijeme na Messengeru je da koristite funkciju "Do not disturb" koja je dostupna u postavkama aplikacije. Ova funkcija omogućuje korisnicima da postave vremensko ograničenje kada ne žele primati obavijesti iz aplikacije. To znači da kada je funkcija "Do not disturb" aktivirana, nećete primati obavijesti o novim porukama ili pozivima. Messenger je aplikacija za razmjenu poruka koju koristi milijuni ljudi diljem svijeta. Iako je korisna, prekomjerno korištenje aplikacije može dovesti do gubitka vremena i smanjenja produktivnosti. Stoga, već danas ograničite vrijeme provedeno na Messengeru.