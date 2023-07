Kratki vodič kako sakriti poruke na telefonu

Ako želite sačuvati privatnost u svojim sms porukama, jednostavno morate znati kako sakriti poruke na telefonu. To je opcija koju imaju pametni uređaji, a postupak kako sakriti poruke na telefonu vrlo je jednostavan, gotov u svega par koraka. Ono što je važno znati jest da se kako sakriti poruke na telefonu razlikuje od uređaja do uređaja, odnosno od proizvođača do proizvođača, no u najvećem broju slučajeva su postupci vrlo slični.

Stoga, kako sakriti poruke na telefonu, a da ih ne morate brisati?

Odaberite SMS koji želite sakriti. Držite dugo na razgovoru ili uđite u njega te odaberite opciju Više ili tri točkice. Arhivirajte razgovor.

Na taj će se način razgovor koji želite sakriti ukloniti iz vaših sms poruka te će se prebaciti u posebnu mapu. Svaki puta kada želite pronaći taj razgovor, jednostavno pronađite i otvorite mapu Arhivirano.

Ovaj jednostavan način kako sakriti poruke na telefonu omogućit će vam da sačuvate svoju privatnost.