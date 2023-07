Kratki vodič i savjeti kako zaključati mobilni telefon

Mobilni telefoni danas sadrže sve, od kontakta do podataka banke. To je prednost jer na jednom mjestu možemo imati sve što nam je potrebno, no važno je dobro zaštiti mobilni telefon kako ne bismo, ako se dogodi da ga izgubimo ili ga netko ukrade, izgubili sve, novce s računa i važne podatke. Upravo zbog toga, važno je znati kako zaključati mobilni telefon i to učiniti.

Bez obzira na to što se postupak za kako zaključati mobilni telefon razlikuje od uređaja do uređaja, ovisno o proizvođaču, postoje jednostavne upute gdje pronaći kako zaključati mobilni telefon. Jednostavno uđite u Postavke svog telefona te pronađite Privatnost/Zaporke/Sigurnost. Na svakom se uređaju drugačije naziva opcija koju trebate odabrati, no kada ju pronađete, možete birati način kako zaključati mobilni telefon. Naime, možete ga zaključati pomoću lozinku, pomoću crtanja simbola, pomoću otiska prsta ili pomoću lica.

Koju god da opciju odaberete, svaki put kada ćete htjeti ući u mobitel, morat ćete ga na isti način otključati.