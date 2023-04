Kratki vodič i praktični savjeti kako otključati mobitel

Zaključavanje mobitela jedna je od najvažnijih mjera sigurnosti kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje. Međutim, može se dogoditi da zaboravite svoj šifru ili uzorak, a to može biti frustrirajuće iskustvo.

Ako ste na svom mobitelu povezani s Google računom, možete koristiti ovu opciju za otključavanje uređaja. Nakon pet neuspješnih pokušaja otključavanja, pojavit će se opcija "Zaboravio sam uzorak" ili "Zaboravio sam šifru". Dodirnite to i unesite svoje Google korisničko ime i lozinku. Nakon toga slijedite upute za postavljanje nove šifre ili uzorka.

Ako ste prethodno omogućili Find My Device na svom mobitelu, možete ga koristiti za otključavanje uređaja. Otvorite web stranicu Find My Device putem računala ili drugog mobitela i prijavite se pomoću istog Google računa koji je povezan s vašim zaključanim mobitelom. Potražite svoj mobitel na karti i kliknite na opciju "Zaključavanje" koja će vam omogućiti postavljanje nove šifre za otključavanje.

Ako ni jedna od gore navedenih metoda ne uspije, tada je tvorničko resetiranje vašeg mobitela možda jedina opcija. Važno je napomenuti da će resetiranje mobitela izbrisati sve podatke s vašeg uređaja, pa biste trebali napraviti sigurnosnu kopiju prije nego što krenete u ovaj postupak. Da biste tvornički resetirali mobitel, morate pritisnuti određenu kombinaciju gumba za vaš model mobitela kako biste ušli u način rada za oporavak, a zatim slijedite upute na zaslonu za brisanje svih podataka.

Iako može biti frustrirajuće kada ne možete otključati svoj mobitel, postoji nekoliko jednostavnih načina kako to učiniti. Ako ste povezani s Google računom ili ste omogućili Find My Device, to može biti najjednostavnija opcija. U slučaju da ne uspijete otključati mobitel na ovaj način, tvorničko resetiranje može biti posljednja opcija.