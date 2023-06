Koja je najpopularnija aplikacija za hlađenje mobitela i kako se koristi?

Postoje različiti razlozi zašto bi se vaš mobitel mogao pregrijati. Možda imate aplikacije koje zauzimaju mnogo resursa vašeg telefona ili je to možda samo ljetna vrućina. Koji god razlog bio, važno je da ohladite svoj mobitel što je prije moguće. No, koja je najbolja aplikacija za hlađenje mobitela?

Cooling Master je jedna od najpopularnijih aplikacija za hlađenje mobitela. Cooling Master je obavezan u svakom mobitelu. To je aplikacija jednostavna za korištenje koja vam prikazuje temperaturu vašeg telefona čim otvorite aplikaciju. Pri dnu ćete vidjeti gumb koji može otkriti aplikacije koje uzrokuju pregrijavanje vašeg uređaja. Kako se koristi ova aplikacija za hlađenje mobitela?

Kada želite koristiti ovu aplikaciju za hlađenje mobitela, jednostavno dodirnite gumb na dnu ekrana i nakon što skeniranje završi, vidjet ćete popis aplikacija koje uzrokuju pregrijavanje. Ako ne želite da aplikacija za hlađenje zatvori aplikaciju koja je na popisu, jednostavno poništite oznaku i zatim dodirnite "Očisti". Ova aplikacija za hlađenje mobitela ubrzava rad i olakšava različite funkcije vašeg mobitela.

