Kakva je aplikacija Telegram? Kako se koristi aplikacija Telegram?

Telegram je popularna aplikacija za razmjenu poruka. Telegram se prvo pojavio na iOS-u i Androidu krajem 2013., a sada ima procijenjenih 550 milijuna mjesečnih korisnika. Baza korisnika Telegrama ima tendenciju porasta kad god skandal oko privatnosti pogodi nekog od njegovih većih konkurenata. Ono što Telegram čini jedinstvenim je njegov fokus na privatnost i enkripciju.

Kada znate kakva je aplikacija Telegram, važno je znati kako funkcionira Telegram i kako se koristi Telegram. Temeljna funkcija Telegrama ista je kao i kod većine drugih aplikacija za razmjenu poruka, a to je slanje poruka, stvaranje grupnih razgovora, pozivanje kontakata, upućivanje ​​video poziva i slanje datoteka i naljepnica. Međutim, postoji nekoliko specifičnih značajki koje Telegram čine drugačijim od drugih aplikacija za dopisivanje.

Glavna značajka Telegrama je privatnost, a kako bi se to osiguralo, koristi se enkripcija. To je ono što sprječava one koji nisu u razgovoru da vide što je poslano. Još jedna sigurnosna značajka koja dodaje upotrebljivost su korisnička imena. Umjesto da ljudima date svoj broj telefona, možete im jednostavno dati svoje korisničko ime. To vam daje bolju kontrolu nad informacijama koje su vani i kako vas ljudi mogu kontaktirati u budućnosti. Kada znate kakva je aplikacija Telegram, možete ju početi koristiti za svakodnevne razgovore.

