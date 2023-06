Kako znati je li vam netko blokirao SMS poruke ili iz nekog razloga vaše poruke ne prolaze do te osobe? U tom slučaju možete pokušati utvrditi je li vaš broj doista blokiran, a da pritom ne smetate osobi koju pokušavate kontaktirati. Međutim, ne postoji samo jedan način za to, a proces može biti kompliciraniji nego što mislite. Saznajte kako znati je li vam netko blokirao SMS poruke?

Kako znati je li netko blokirao vaš broj?

Znati je li netko blokirao vaš broj ovisi o vrsti telefona koji imate. Ni iPhone ni Android nemaju značajku koja će vam reći je li vaš broj blokiran. Jedini način da budete sigurni bio bi da pitate osobu na koju sumnjate,​​ ali to možda nećete htjeti učiniti jer ona možda neće htjeti razgovarati s vama.

Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste pokušali utvrditi je li vam netko blokirao SMS poruke bez izravnog pitanja osobe.

Jedna od metoda koju možete koristiti na bilo kojoj vrsti telefona je da nazovete osobu za koju sumnjate da vas je blokirala. Iako obično možete očekivati da ćete čuti od tri do 12 zvona kada nazovete nekoga prije nego što odete na govornu poštu, blokirani broj će zazvoniti samo jednom i zatim prijeći ravno na govornu poštu. Ako nazovete i on prijeđe ravno na govornu poštu, to znači da niste blokirani i da je osoba već u pozivu ili je njen telefon isključen.