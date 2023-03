TikTok je društvena mreža koja je postala izuzetno popularna u proteklim godinama, pogotovo među mlađom publikom. TikTok omogućuje korisnicima stvaranje kratkih videa od 15 do 60 sekundi, koje mogu pratiti korisnici iz cijelog svijeta. Platforma je popularna zbog svojih jedinstvenih efekata, zvukova i izazova, a korisnici je mogu koristiti za stvaranje raznih vrsta sadržaja, od komičnih videa do plesnih izvedbi. No, kako vidjeti preglede na TikToku?

Jedna od važnih metrika koju korisnici TikToka žele pratiti su pregledi, odnosno broj puta kada je njihov video pregledan. Prikazivanje pregleda na TikToku je automatski uključeno, pa korisnici ne trebaju dodatno postavljati ovu opciju. Kada objavite video, TikTok će prikazati broj pregleda ispod vašeg imena i slike profila. Pored pregleda, TikTok također prikazuje i broj lajkova, komentara i dijeljenja.

Ako želite detaljnije informacije o svojim pregledima, možete koristiti ugrađenu analitiku TikToka. Da biste pristupili analitici, idite na svoj profil i kliknite na trostruke točke u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite "Postavke i privatnost" i zatim "Račun". Kliknite na "Analitika" i pronađite karticu "Video pregledi". Ovdje možete vidjeti broj pregleda za svaki video, kao i ostale relevantne informacije, poput spola i dobnih skupina publike koja gleda vaše videe.