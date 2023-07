Kada je netko posljednji puta bio na Instagramu može se vidjeti prema njegovoj aktivnosti. To je slična opcija kao i na Messengeru ili Whatsappu. No, kako vidjeti posljednju aktivnost na Instagramu? Ovaj je postupak moguć ako osoba čiju aktivnost želite provjeriti nije isključila tu mogućnost. U tom slučaju postoji način kako vidjeti posljednju aktivnost na Instagramu i to je vrlo jednostavno.

Koraci koje morate slijediti za to kako vidjeti posljednju aktivnost na instagramu su:

Pronađi osobu u tražilici čiju aktivnost želiš provjeriti. Posjeti profil. Odaberi Poruke kao da joj želiš poslati poruku. U porukama, ispod imena osobe pisat će kada je zadnji puta bila aktivna.

Kao što vidite, jednostavno je kako vidjeti posljednju aktivnost na Instagramu, no zapamtite, ako je osoba isključila tu mogućnost, ova vam opcija neće biti dostupna.