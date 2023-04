Mobitel na touch je uređaj koji je osjetljiv na dodir i koji korisnicima omogućuje upravljanje njegovim funkcijama korištenjem prstiju ili stilusa na zaslonu osjetljivom na dodir. Ovi uređaji postaju sve popularniji jer nude jednostavniji i intuitivniji način interakcije s mobilnim uređajima. Međutim, ako touch na vašem mobitelu ne radi, može biti izazovno isključiti uređaj. No, kako ugasiti mobitel ako ne radi touch?

Postoji nekoliko načina za gašenje mobitela ako touch ne radi, ovisno o modelu mobitela. Jedan od načina je da držite pritisnuto dugme za napajanje dok se uređaj ne isključi. Za neke modele mobitela, to može biti i do 20 sekundi. Ako to ne uspije, pokušajte s drugim tipkama kao što su tipke za glasnoću ili početni gumb. Za neke modele, može biti potrebno pritisnuti više tipki istovremeno kako bi se uređaj isključio. Ako ni jedan od ovih načina ne uspije, možda će biti potrebno povezati uređaj s računalom i isključiti ga putem računala. Ovo su najjednostavniji načini za gašenje mobitela ako ne radi touch.